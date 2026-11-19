Wien (OTS) -

Die Energiewende ist keine Frage des Wollens: Der Staat muss sie sich leisten können, auch bei einem Sparbudget. Bei der Kleinwasserkraft kann er das. Eine neue Studie von Economica unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Helmenstein zeigt: Würde das Ausbaupotenzial der Kleinwasserkraft in Österreich ausgeschöpft, würden sich rund 5 Mrd. Euro an fiskalischen Effekten ergeben.

Mehr als 4.000 Kleinwasserkraftwerke decken in Österreich bereits jetzt rund 10% des nationalen Stromverbrauchs. Ihre wirtschaftspolitische Bedeutung wird bislang aber unterschätzt. Dabei besteht zusätzliches Ausbaupotenzial, um mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit heimischem Ökostrom zu versorgen – und damit ein beträchtlicher Investitionsbedarf in neue Kraftwerke sowie in die Modernisierung bestehender Anlagen.

Im Auftrag von Kleinwasserkraft Österreich hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica die Effekte von Investitionen in die Errichtung und Modernisierung von Kleinwasserkraftwerken für die österreichische Volkswirtschaft untersucht – von Wertschöpfung und Beschäftigung bis zu den Rückflüssen an die öffentliche Hand. Die Ergebnisse der Studie und die damit einhergehenden energiepolitischen Forderungen von Kleinwasserkraft Österreich vor allem betreffend der Aufnahme der Kleinwasserkraft in das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz sind Thema dieser Pressekonferenz.

Ihre Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein , Studienautor, Economica Institut für Wirtschaftsforschung

Mag. Hannes Taubinger , Präsident von Kleinwasserkraft Österreich

Dr. Paul Ablinger, Geschäftsführer von Kleinwasserkraft Österreich

Wann & Wo

1. Dezember 2026, 10:00

Franz-Josefs-Kai 13/8, 1010 Wien und online

Wir würden uns sehr freuen, eine*n Vertreter*in Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Einen Live-Stream zur Pressekonferenz gibt es unter:

https://teams.microsoft.com/meet/3210232119781858?p=7ebUbKl7VzmbwdFB82

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.