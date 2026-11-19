Wien (OTS) -

Anlässlich des morgigen Tags der Kinderrechte fordert NEOS-Inklusionssprecherin Fiona Fiedler eine Stärkung der inklusiven Bildung in Österreich. „Inklusive Bildung ist kein Nice-to-have, sondern ein Menschenrecht. Unser Ziel ist eine Schule, in der alle Kinder gemeinsam lernen und individuell gefördert werden können“, sagt Fiedler. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Österreich zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems, der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen stellte wiederholt dessen Unvereinbarkeit mit Sonderschulen klar.

„Dass Landesregierungen mit FPÖ-Beteiligung wieder verstärkt auf Sonderschulen setzen, ist aus menschenrechtlicher Sicht ein Rückschritt. Statt inklusive Schulen zu stärken, wird weiterhin in zwei parallele Schulsysteme investiert“, kritisiert Fiedler. Als Beispiel nennt sie den geplanten Neubau einer Sonderschule in Oberösterreich um rund 18 Millionen Euro. „Die Doppelgleisigkeit ist teuer und ineffizient. Mit diesem Geld könnten zahlreiche Schulassistenzen finanziert und mehr Kinder im gemeinsamen Unterricht unterstützt werden.“

Auch die Wahlfreiheit der Eltern werde dadurch eingeschränkt, betont Fiedler: „Wenn die Ressourcen in Sonderschulen fließen, während sie in inklusiven Schulen fehlen, bleibt vielen Eltern kaum eine andere Wahl, als ihr Kind in eine Sonderschule zu schicken. Das ist keine echte Wahlfreiheit.“

Dass es auch um Bildungsgerechtigkeit geht, zeigt eine aktuelle IHS-Studie: Sechs Prozent der Kinder von Eltern mit höchstens Pflichtschulabschluss besuchen eine Sonderschule, bei Kindern aus Akademikerhaushalten ist es nur ein Prozent. „Die soziale Herkunft darf nicht darüber entscheiden, welche Bildungschancen ein Kind bekommt“, betont Fiedler. Auch die späteren Perspektiven unterscheiden sich: Ehemalige Sonderschüler:innen sind deutlich häufiger arbeitslos oder weder in Ausbildung noch in Beschäftigung. Inklusiv unterrichtete Kinder mit Behinderungen haben hingegen bessere Perspektiven.

„Italien hat seine Sonderschulen im allgemeinen Pflichtschulwesen bereits 1977 abgeschafft. In Österreich wird hingegen noch immer über ihren Ausbau diskutiert. Entscheidend ist nun eine gemeinsame Anstrengung zur Weiterentwicklung der inklusiven Bildung, damit jedes Kind bestmöglich gefördert wird“, sagt Fiedler.