St. Pölten (OTS) -

Anlässlich des heutigen Welttoilettentages unterstützt der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) die Forderungen der Gewerkschaft vida und der niederösterreichischen Buslenkerinnen und Buslenker nach besseren sanitären Einrichtungen und Sozialräumen entlang der Buslinien. Im Mittelpunkt steht ein Problem, das viele Beschäftigte im öffentlichen Linienverkehr betrifft: fehlende oder unzureichende Toilettenanlagen, Waschgelegenheiten und Pausenräume während der Dienstschichten.

Für den NÖAAB ist klar: Bei öffentlichen Ausschreibungen im Linienbusverkehr darf nicht ausschließlich der günstigste Preis ausschlaggebend sein. Vielmehr müssen auch soziale Kriterien und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten stärker berücksichtigt werden. „Wenn öffentliche Verkehrsleistungen vergeben werden, muss auch darauf geachtet werden, wie die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Ausreichende WC-Anlagen, Waschmöglichkeiten und Sozialräume müssen bereits in den Eignungskriterien verankert werden. Unternehmen, die diese grundlegenden Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bei Ausschreibungen nicht einfach zum Zug kommen“, betont NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner.

„Unsere Buslenkerinnen und Buslenker halten Niederösterreich jeden Tag mobil. Sie bringen Menschen sicher zur Arbeit, zur Schule und wieder nach Hause. Dafür verdienen sie nicht nur unseren Respekt, sondern auch ordentliche Arbeitsbedingungen. Gerade für Buslenkerinnen sind fehlende Toilettenmöglichkeiten eine besondere Belastung. Das ist eine Frage der Würde und der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten“, unterstreicht VPNÖ-Bereichssprecher für Arbeit LAbg. Rene Lobner.

Auch Thomas Svejda, Landesvorsitzender der FCG vida NÖ, spricht sich für eine stärkere Berücksichtigung sozialer Standards aus: „Es kann nicht sein, dass jene, die Niederösterreich jeden Tag am Laufen halten, bei grundlegenden Dingen wie einer Toilette oder einem geeigneten Pausenraum im Stich gelassen werden. Faire Arbeitsbedingungen sind keine Luxusforderung, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wir unterstützen daher die Forderung, soziale Infrastruktur verbindlich in den Ausschreibungen zu berücksichtigen.“

Der NÖAAB sieht darin auch einen wichtigen Schritt hin zu einer stärkeren Verankerung des Bestbieterprinzips im öffentlichen Linienbusverkehr. Nicht allein der Preis, sondern auch Qualität, Verlässlichkeit und faire Bedingungen für die Beschäftigten müssen bei der Vergabe öffentlicher Verkehrsleistungen eine Rolle spielen.