Wien (OTS) -

Die Wirtschaftskammer Österreich erteilt neuen Unternehmenssteuern zur Finanzierung des EU-Budgets eine Absage. „Wer es ernst meint, Europas Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen, der kann nicht bei der ersten Gelegenheit neue Belastungen erfinden, die massiv europäische Unternehmen treffen. Deshalb ein klares und unmissverständliches Nein zu diesen Vorschlägen.“

In der Debatte über den EU-Finanzrahmen 2028–2034 verweist die WKÖ auf den Beitrag, den Unternehmen schon heute für Europa leisten. „Unsere Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus und investieren in Forschung, Produktion und neue Technologien. Mit den Steuern und Abgaben, die sie in den Mitgliedstaaten entrichten, tragen sie auch zur Finanzierung jener nationalen Haushalte bei, aus denen der Großteil des EU-Budgets gespeist wird“, sagt WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger.

Unternehmen machen den Binnenmarkt erst lebendig

Der europäische Binnenmarkt eröffnet Unternehmen den Zugang zu Kunden und Lieferanten in anderen Mitgliedstaaten. Zugleich sind es die Betriebe, die grenzüberschreitend investieren, Lieferketten aufbauen und mit ihren Produkten und Dienstleistungen das Angebot für Konsumentinnen und Konsumenten erweitern. „Die Vorteile des Binnenmarkts sind ein wichtiger Grund, in Europa zu investieren. Eine zusätzliche Abgabe, die genau diese Vorteile mit neuen Steuern bestraft, schwächt Europa“, so Danninger. Auch Unternehmen, die ausschließlich in Österreich tätig sind, könnten bei Überschreiten der Umsatzschwelle unter CORE fallen.

Zusätzliche Abgaben können sich in höheren Preisen niederschlagen

Die von AK und ÖGB unterstützte EU-Unternehmensabgabe CORE knüpft am Umsatz an. Sie wäre damit auch für Betriebe mit niedrigen Margen oder in Verlustjahren fällig. „Das Beispiel der Paketsteuer zeigt, dass zusätzliche Kosten letztendlich vom Kunden bezahlt werden. Auch bei CORE besteht dieses Risiko“, sagt Danninger.

EU-Mittel auf Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren

Die WKÖ setzt sich für einen leistungsfähigen EU-Haushalt ein, der Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit stärkt. „Wir brauchen klare Prioritäten bei den Ausgaben, eine effiziente Mittelverwendung und faire Beiträge der Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung sollte sich in den Verhandlungen dafür einsetzen, dass der EU-Haushalt Investitionen am Standort erleichtert. CORE würde Betriebe zusätzlich belasten und gehört daher vom Tisch“, so Danninger abschließend. (PWK625/VP)