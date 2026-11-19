Wien (OTS) -

Mit wiederholten Aussendungen macht die Schweinebranche auf den Preisverfall bei Schweinefleisch aufmerksam. Grund sei, dass der Markt mit spanischem Schweinefleisch überschwemmt werde, das viel billiger produziert wird, als hierzulande. Man bekommt den Eindruck, die Schweineindustrie will schon vorbauen, dass es ja keine Verbesserung des Mindeststandards in der Schweinehaltung geben darf. Mit Ende dieses Jahres ist nämlich laut Tierschutzgesetz die Diskussion über einen neuen Standard eröffnet, mit dem der schreckliche Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu endlich abgeschafft werden soll. Doch im Preiskampf mit der Großindustrie im Ausland mitzuhalten, kann für Österreich nicht der richtige Weg sein. Da wird immer betont, wie kleinstrukturiert die Branche ist, dass es sich hauptsächlich um Familienbetriebe handelt, die nicht so billig in großer Masse produzieren können. Daraus sollte man lernen, dass nicht Quantität sondern Qualität der Schlüssel zum Erfolg sein muss.

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch dazu: „Die Lösung für das Problem des niedrigen Schweinefleischpreises am internationalen Markt ist klar: ein deutlich gehobener Mindeststandard in Österreich, der sich durch Qualität vom internationalen Standard abhebt, nicht durch preisliches Unterbieten. In Schweden wurde der Vollspaltenboden abgeschafft und durch Stroheinstreu ersetzt. Das bedeutet natürlich höhere Kosten, sodass die Branche dort mit internationalen Preisen nicht mithalten konnte. Eine breite Informationskampagne, die sich an die Konsument:innen wandte, und ein Lebensmitteleinzelhandel, der dem schwedischen Schweinefleisch treu blieb, haben sichergestellt, dass sich Schweden zu 85 % mit Schweinefleisch auf deutlich besserem Niveau selbst versorgt. In Österreich haben wir das beim Käfigei vorexerziert. Das frühe Legebatterieverbot 2009 hat den Preis für österreichische Eier verdoppelt. Aber statt bankrott zu gehen, ist die Eierproduktion gewachsen und der Import ausländischer Käfigeier ging von über 30 % aller konsumierten Eier auf unter 10 % zurück. Eine Erfolgsgeschichte wegen Qualität, nicht Quantität. Dasselbe könnten wir jetzt beim Schweinefleisch wiederholen: weg mit dem Vollspaltenboden, stattdessen Stroheinstreu und Tierwohl. Der gestiegene Preis wird von den Konsument:innen sicher bezahlt, wenn sie wissen, dass es dann österreichischen Schweinen deutlich besser geht als jenen im Ausland!“