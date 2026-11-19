Wien (OTS) -

EU-Projekt präsentierte im Technischen Museum Wien innovative Einsatzmöglichkeiten von Satellitendaten für eine nachhaltige und zukunftsfitte Stadtentwicklung.

Am 18. November 2026 war das EU-Projekt ADUCAT bei den Digital Days im Technischen Museum Wien mit einem eigenen Informationsstand und Fachvorträgen vertreten. Im Mittelpunkt standen die vielfältigen Möglichkeiten, Satellitendaten für eine nachhaltige, klimaresiliente und lebenswerte Stadtentwicklung einzusetzen. Besucherinnen hatten die Gelegenheit, sich über das Projekt zu informieren, praxisnahe Anwendungsbeispiele kennenzulernen und mit Expertinnen der beteiligten Partnerorganisationen ins Gespräch zu kommen.

Die Digital Days 2026 boten mit Keynotes, Podiumsdiskussionen, Showcases und der interaktiven Ausstellung DigiStreet eine Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Digitalisierung. ADUCAT zeigte dabei, welchen Beitrag satellitengestützte Daten zur Bewältigung urbaner Herausforderungen leisten können.

Satellitendaten als Grundlage für zukunftsorientierte Entscheidungen

Wie können Städte die Auswirkungen des Klimawandels besser verstehen? Welche Potenziale bieten Satellitendaten für eine nachhaltige Stadtplanung? Und wie lassen sich datenbasierte Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen übersetzen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das EU-Projekt ADUCAT. Am Informationsstand erhielten Interessierte Einblicke in die Nutzung satellitengestützter Daten und deren Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Klimaanpassung, Stadtentwicklung, Mobilität und erneuerbare Energien.

Dabei wurde deutlich, welches Potenzial Satellitendaten bieten, um urbane Veränderungen sichtbar zu machen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und fundierte Planungs- und Entscheidungsprozesse zu unterstützen.

Austausch und Wissenstransfer im Mittelpunkt

Die Teilnahme an den Digital Days bot damit eine Gelegenheit, das Projekt einem breiteren Publikum vorzustellen und den Dialog über die Potenziale satellitengestützter Anwendungen für die Städte von morgen zu fördern.

Klemens Himpele: “Die Digi Days sind ein Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtverwaltung. Heute geht es stark um die Frage, wie sich die rasante Entwicklung in der künstlichen Intelligenz auswirkt auf unser tägliches Leben in der Stadt."

Gemeinsam an der klimaresilienten Stadt der Zukunft arbeiten

ADUCAT vereint 13 Partnerorganisationen aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Gemeinsam arbeiten sie daran, Satellitendaten für die Stadtentwicklung besser zugänglich und nutzbar zu machen.

Neben der Stadt Wien als Projektinitiatorin sind AIT Austrian Institute of Technology, EOX IT Services GmbH, EuroVienna Experts for EU projects, GeoSphere Austria GmbH, OHB Digital Services GmbH, Paris-Lodron Universität Salzburg, Sistema GmbH, Ubicube GmbH, UIV Urban Innovation Vienna GmbH, VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung, WH Media GmbH, Wiener Linien GmbH und Wiener Lokalbahnen GmbH beteiligt.

Mit Udine, Zagreb und Guimarães sind zudem drei europäische Transferstädte eingebunden, um die Projektergebnisse auch über Wien hinaus zu erproben und weiterzuverbreiten.

Weitere Informationen

ADUCAT – Digitale Innovationen für klimaresiliente Stadtplanung:

https://digitales.wien.gv.at/projekt/aducat/

Digital Days 2026:

https://www.wien.gv.at/veranstaltungen/digital-days-2026