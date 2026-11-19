Wien (OTS) -

„Nur noch 2,5 Prozent der Betriebe sind mit der Wirtschaftspolitik dieser schwarz-rot-pinken Regierung zufrieden. 56,5 Prozent beurteilen sie negativ, das ist ein klares Misstrauensvotum des Mittelstands“, sagte die freiheitliche Wirtschaftssprecherin NAbg. Barbara Kolm zur veröffentlichten Herbstumfrage von Creditreform. Nur noch 29,1 Prozent der Betriebe wollen investieren, so wenige wie nie seit Beginn der Erhebung 1996. Mehr als jeder fünfte Betrieb habe eine Eigenkapitalquote unter zehn Prozent, jeder vierte habe bereits Personal abgebaut und von Jänner bis September gingen pro Werktag mehr als 20 Unternehmen in Insolvenz.

„Ohne Eigenkapital traut sich keiner zu investieren und ohne Investitionen gibt es morgen keine Arbeitsplätze. Als Hauptgrund für aufgeschobene Investitionen nennen die Betriebe unsichere Aussichten. Die Welt ist unsicher geworden, zuhause schüren aber ÖVP, SPÖ und Grüne Unsicherheit. Bei der Energie gibt es Provisorien statt Verlässlichkeit. Heuer eine befristete Senkung der Elektrizitätsabgabe, 2027 kommen zwölf Monate ohne Ökostromabgaben, was danach damit wird, weiß niemand. Der Industrie verspricht der ÖVP-Wirtschaftsminister ‚Planungssicherheit bis 2029‘. Der Tischler und der Bäcker planen aber bereits darüber hinaus, die denken schon an die nächste Generation“, erklärte Kolm.

Die FPÖ-Wirtschaftssprecherin erinnerte in diesem Zusammenhang an das „erste große Entbürokratisierungspaket“, das die Regierung vor knapp einem Jahr groß gefeiert hat: „Trotzdem nennen heute 76,8 Prozent der Betriebe den Bürokratieabbau als dringendste Maßnahme. Längere Pickerl-Intervalle sind eben kein Bürokratieabbau für einen Betrieb, der jeden Tag mit Auflagen, Meldepflichten und Kammerumlagen kämpft.“

„Wir fordern die Energieabgaben dauerhaft auf das EU-Mindestmaß zu senken und die CO2-Steuer abzuschaffen, Gewinne, die im Betrieb bleiben, steuerlich zu begünstigen, die Gewerbeordnung neu zu schreiben und den Kammerzwang zu beenden. Der Mittelstand braucht keine Förderprogramme, sondern frische Luft, weniger Vorschriften, niedrigere Abgaben und Rahmenregeln, die länger halten als ein Budgetjahr“, betonte Kolm.