Wien (OTS) -

Vergangenen Mittwoch erschütterten zwei schwere Fiaker-Unfälle Wien. Nur knapp eine Woche später haben diese Unfälle politische Konsequenzen. Die Abgeordneten Tina Wirnsberger und Jennifer Kickert (beide Grüne) brachten in der heutigen Sitzung des Wiener Landtags dazu den Antrag mit dem Titel „Zukunft der Fiakerei in Wien – Ersatz von Pferdekutschen durch E-Oldtimer und sozial gerechter Übergang für Fiaker-Kutscher:innen“ ein. Vor der Landtagssitzung machten 25 Tierschützer:innen des VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN vor dem Rathaus auf das Leid der Fiakerpferde aufmerksam. Sie hielten Schilder mit den zahlreichen Unfällen der letzten Jahre und konnten damit auch viele Abgeordnete erreichen, die auf dem Weg zur Sitzung waren.

In der Rede von Tina Wirnsberger wurde auch thematisiert, dass der Fiaker Wolfgang Fasching, dessen Pferde in den schweren Unfall in der Rotenturmstraße verwickelt waren, selbst SPÖ-Bezirksrat ist und sich seit Jahren gegen strenge Auflagen für Fiaker-Kutschen in Wien einsetzt und dafür auch seine SPÖ-Kontakte nutzt. Bis auf die Grünen stimmten alle anderen Fraktionen, also SPÖ, NEOS, ÖVP und FPÖ jedoch gegen den Antrag der Grünen.

Die Stadt Wien lässt sich die Fiaker einiges kosten. Der 1. Bezirk budgetiert jedes Jahr 450.000 Euro nur für die Sanierung der Fiakerschäden auf den Routen im 1. Bezirk, Schätzungen gehen sogar von 750.000 Euro aus, die die Fiaker jedes Jahr an Straßenschäden verursachen. Dazu kommt die Studie „Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels“ für 217.200 Euro, wovon die Stadt Wien die Hälfte der Kosten trägt. (1) Für Kunststoffhufe stellt die Stadt Wien weitere 1,9 Millionen Euro zur Verfügung.(2) Alleine im Mai, Juni und Juli 2020 wurden die Wiener Fiaker mit insgesamt 237.100 Euro für Futtermittel gefördert.(3)

VGT-Vizeobmann Georg Prinz hat die Abstimmung beobachtet: “Die letzte Woche war turbulent, die Ereignisse überschlugen sich. Medien berichten international über die schrecklichen Unfälle. Dass nur eine Woche nach dem Unfall über einen Antrag auf einen Ausstieg aus pferdebetriebenen Fiakerkutschen abgestimmt wird, ist an sich erfreulich. Wir sind allerdings sehr enttäuscht, dass bis auf die Grünen alle anderen Landtagsfraktionen gegen diesen Antrag gestimmt haben. Doch der Wind hat sich gedreht, die Stimmung in der Bevölkerung geht immer mehr in Richtung Fiaker-Aus! 4 von 5 Österreicher:innen waren bereits 2022 gegen den Einsatz von Fiakern in der Innenstadt, und es werden jeden Tag mehr. ”

Prinz’ Appell an die Wiener Stadtpolitik: “Wie viele Millionen will die Stadt Wien noch für die Fiaker ausgeben, wie viele Studien will man noch durchführen, wie viele Unfälle müssen noch passieren, bis man auch endlich mal etwas für die Pferde macht und Geld dafür in die Hand nimmt, dass alle Pferde einen guten Platz bekommen und nicht weiterhin 18 Tage im Monat bis zu 13 Stunden am Tag Kutschen durch eine gefährliche und für sie stressige Stadt ziehen müssen? Die Zeit ist reif für ein Ende der Fiaker in Wien! ”

Pressefotos (Copyright: VGT.at)

(1) vgl. Frag den Staat: Fragen zur Studie "Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels"

(2) https://presse.wien.gv.at/presse/2024/01/19/sima-figl-biach-innovativer-hufbeschlag-bringt-weniger-baustellen-in-der-stadt-und-mehr-komfort-fuer-fiakerpferde

(3) https://presse.wien.gv.at/kategoriennavigation/-/asset_publisher/zraFORwNk9Zp/content/2020-11-12-ludwig-ruck-weiteres-hilfspaket-fuer-fiaker-in-der-corona-krise