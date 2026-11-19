St. Pölten (OTS) -

Mit einem symbolischen „Plumpsklo“ vor dem Niederösterreichischen Landtag haben Buslenker:innen gemeinsam mit der Gewerkschaft vida am heutigen Welttoilettentag auf die weiterhin unzureichenden Arbeitsbedingungen im niederösterreichischen Linienbusverkehr aufmerksam gemacht. Im Mittelpunkt standen fehlende beziehungsweise unzureichende WC-Anlagen, Waschgelegenheiten und Aufenthaltsräume entlang vieler Buslinien.

Auf Schildern, Transparenten und dem aufgestellten Plumpsklo machten die Beschäftigten mit pointierten Botschaften auf ihre Situation aufmerksam. Zu lesen waren unter anderem die Slogans „Dach über dem Kopf, auch in den Pausen“, „Ohne Druck fährt es sich am leichtesten“, „Wir müssen mal ... reden“, „Nierenschaden vorprogrammiert“ sowie „Endstation 3. Baum von links?“.

„Wer Menschen sicher von A nach B bringt, muss unterwegs auch eine Toilette und einen Pausenraum vorfinden. Das sollte im Jahr 2026 selbstverständlich sein, ist es aber leider noch immer nicht“, betonte Horst Pammer, Vorsitzender der Gewerkschaft vida Niederösterreich, bei der Aktion. Der vida-Gewerkschafter verwies darauf, dass die tägliche Verantwortung der Lenker:innen für die Sicherheit tausender Fahrgäste mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen einhergehen müsse.

Vertreter der Landesregierung und aller Landtagsfraktionen waren bei der Aktion anwesend und sicherten den Buslenker:innen Unterstützung in ihren Anliegen zu. Die vida übergab zudem eine an Landeshauptfrau Mikl-Leitner gerichtete Resolution mit den Gewerkschaftsforderungen für die Buslenker:innen.

Für Anil Zümrüt, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, liegt die Lösung auf der Hand: „Unsere Forderung ist klar: Ausreichende WC-, Wasch- und wettergeschützte Aufenthalts- und Pausenräume müssen bereits vor der Teilnahme an Ausschreibungs- und Vergabeverfahren der NÖVOG sowie anderer Verkehrsverbünde und öffentlicher Auftraggeber verpflichtend nachgewiesen werden. Unternehmen ohne entsprechende Infrastruktur dürfen gar nicht erst zum Zug kommen und sollen schon vor den eigentlichen Verfahren ausgeschlossen werden.“ Nur so könne sichergestellt werden, dass soziale Standards nicht dem Preisdruck geopfert werden und das Bestbieterprinzip tatsächlich gelebt werde.

Wie notwendig Verbesserungen sind, schilderte der niederösterreichische Buslenker und vida-Gewerkschafter Thomas Stiller aus der Praxis: „Viele Kolleginnen und Kollegen überlegen während des Dienstes, wo sie zur Toilette gehen können. Das ist belastend und hat mit guten Arbeitsbedingungen nichts zu tun“, bekräftigt Stiller.