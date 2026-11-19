Wien (OTS) -

Neugestaltetes Sisi Museum eröffnet mit erstmals öffentlich zugänglichen Weißgoldzimmern

Ein neu konzipierter Rundgang, neue Räume und bislang unveröffentlichte Originalobjekte aus dem Besitz von Kaiserin Elisabeth erweitern das Besuchserlebnis. Das überarbeitete museale Konzept vermittelt neue Perspektiven auf Kaiserin Elisabeth und die Mythen um ihre Person.

Nach mehrjähriger Umbauphase bei laufendem Museumsbetrieb präsentiert sich das Sisi Museum in der Wiener Hofburg seit 19.11.2026 – am Namenstag von Kaiserin Elisabeth – in neuem Glanz.

Das deutlich erweiterte Museumskonzept bietet den Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges, zeitgemäßes Museumserlebnis und wird gleichzeitig den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht. Neue Räume – darunter erstmals zugängliche Weißgoldzimmer aus der Zeit des Rokoko –, ein neues Stiegenhaus sowie eine Garderobe ermöglichen einen durchgängigen und stimmigen Rundgang durch Sisi Museum, Kaiserappartements und Silberkammer. Neue und bisher noch nie der Öffentlichkeit präsentierte Originalobjekte eröffnen zusätzliche Perspektiven auf das Leben Kaiserin Elisabeths und ihrer Familie. Rund 15 Millionen Euro hat die Schönbrunn Group bislang in die Neugestaltung des Sisi Museums investiert, vollständig aus selbst erwirtschafteten Mitteln und ohne Zuwendungen von Bund oder Ländern.

Das Projekt unterstreicht den Anspruch, das Sisi Museum als bedeutenden Kulturstandort nachhaltig zu stärken und für die Zukunft weiterzuentwickeln. „ Das Sisi Museum gehört zu den international bekanntesten Kulturangeboten Österreichs. Daraus entsteht auch Verantwortung: Wir wollen einen historischen Ort nicht nur bewahren, sondern so weiterentwickeln, dass er für kommende Generationen erhalten bleibt. Dass wir diese Investition vollständig aus eigenen Erträgen finanzieren können, gibt uns die Möglichkeit, langfristig und mit großer Sorgfalt in Qualität, Vermittlung und die Bewahrung des kulturellen Erbes zu investieren “, sagt Mag. Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group.

Mit dem heute präsentierten neugestalteten Sisi Museum ist die erste Bauphase abgeschlossen. In den nächsten Jahren werden weitere Räume des Sisi Museums einer umfassenden Restaurierung und Neugestaltung unterzogen, sodass mit Fertigstellung 700 m2 zusätzliche Museumsfläche zur Verfügung stehen werden.

NEUER RUNDGANG VERBESSERT KOMFORT UND SICHERHEIT

Rund 927.000 Menschen besuchten das Sisi Museum im Jahr 2025. Die Wiener Hofburg wurde ursprünglich als kaiserliche Residenz errichtet und nicht für einen Museumsbetrieb dieser Größenordnung. Deshalb wurden die Wegeführung und das Zusammenspiel von Sisi Museum, Kaiserappartements und Silberkammer grundlegend überarbeitet. Die Silberkammer, die bisher am Beginn des Besuchs stand, bildet nun den Abschluss des durchgängigen Rundgangs.

Möglich macht dies vor allem das neue Stiegenhaus mit Aufzug im Marschallhof, das die historischen Räume in der Beletage mit den Besucherbereichen im Erdgeschoß verbindet. Die neue, von zwei Seiten zugängliche Garderobe ermöglicht es den Gästen, Taschen und Gepäck beim Eingang zu hinterlegen. Das erhöht den Komfort und schützt zugleich die wertvolle historische Ausstattung sowie die Exponate. Im Kaiserhof wurde auch der Museumsshop vergrößert.

„ Wir haben den gesamten Museumsbesuch konsequent aus der Perspektive unserer Gäste weitergedacht. Mit dem neuen Rundgang verbessern wir die Orientierung und Sicherheit und machen den Besuch angenehmer. Gleichzeitig schützen wir die historischen Räume und Exponate “, so Panholzer.

Die Errichtung des Stiegenhauses war eine der größten baulichen Herausforderungen. Stahlteile und bis zu 800 Kilogramm schwere Glasscheiben mussten über das Dach der Hofburg in den engen Marschallhof gehoben werden. Bei archäologischen Grabungen wurden zudem Fundamente früherer Bauten und Reste einer römischen Straße entdeckt.

HISTORISCHE WEISSGOLDZIMMER ERSTMALS ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH

Zu den wesentlichen Neuerungen zählen die aufwendig restaurierten Weißgoldzimmer entlang der Schauflergasse, die davor vom Bundeskanzleramt als Büroräume genutzt wurden und nicht öffentlich zugänglich waren. Die Räume aus der Zeit des Rokoko dienten der kaiserlichen Familie und ihrem Hofstaat als Rückzugsort und sind nun in den Museumsrundgang integriert. Besonders anspruchsvoll war die Restaurierung des historischen Nussholzparketts in der Art des Schönbrunner Tafelparketts. Bislang unter einem später verlegten Boden verborgen, wurde es freigelegt, restauriert und wieder begehbar gemacht. Auch die historischen Kachelöfen wurden statisch gesichert und vollständig restauriert. Die Räume sind nun barrierefrei mit einer Rampe verbunden und die gesamte Haus- und Sicherheitstechnik auf den aktuellen Stand gebracht.

Für die Präsentation der Originalobjekte in den historischen Räumen wurden Vitrinen entworfen, die sich unaufdringlich in die Raumfolge einfügen und zugleich den konservatorischen Anforderungen gerecht werden. Somit können die Exponate unmittelbar in einem historischen Umfeld gezeigt werden. Die Weißgoldzimmer werden so nicht nur zusätzliche Museumsfläche, sondern selbst Teil der Erzählung.

FLÜGEL, KLEIDUNGSSTÜCKE UND PERSÖNLICHE ERINNERUNGEN

Auch die Sammlung erhält mit der Erweiterung neue Akzente. Neue beziehungsweise erstmals präsentierte Originalobjekte führen durch unterschiedliche Lebensphasen Elisabeths und zeigen die Kaiserin in ihrer Rolle am Wiener Hof ebenso wie als junge Frau, Mutter, Reiterin und Reisende. Zu den besonderen Exponaten zählt ein mit zarten Goldornamenten und Putten verzierter Flügel, den die Firma Bösendorfer für Kaiserin Elisabeth fertigte. Der prunkvolle Flügel war 1888 bei der großen Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung in Wien zu sehen und wird nun (als Leihgabe aus Privatbesitz) erstmals seit damals wieder öffentlich ausgestellt. Das Besondere an diesem Instrument ist die Verschmelzung von Instrumentalbau, Möbelkunst und dekorativer Malerei.

Originale Kleidungsstücke und Accessoires geben Einblick in Elisabeths ausgeprägtes Interesse an Mode, Schönheit und Erscheinung. Neu präsentiert werden unter anderem eine champagnerfarbene Spitzenjacke, ein lindgrünes Kleid, eine schwarze Spitzenmantille und schwarze Satinschuhe. Gymnastikhose, Reitsporn und ein Reitbildnis erzählen von ihrer außergewöhnlichen körperlichen Disziplin und ihrer Leidenschaft für den Reitsport.

KAISERIN, MUTTER UND MYTHOS

Eine weitere Facette der Ausstellung richtet den Blick auf Elisabeths Familie und persönliche Verluste. Eine Kinderharfe und Kinderuniformen ihres Sohnes Kronprinz Rudolf, ein Schuhknöpfler von Prinzessin Gisela sowie ein Kleid und Seidenstiefeletten Marie Valeries machen Kindheit und Familienleben am Wiener Hof sichtbar. Ein Aquarell der kleinen Sophie am Totenbett erinnert an den frühen Tod von Elisabeths erstgeborener Tochter 1857, eine Kondolenzmappe hochadeliger Damen Wiens an den Tod Kronprinz Rudolfs drei Jahrzehnte später. Nach konservatorischer Auffrischung wird auch der schwarze Mantel mit Reiherfedern wieder zu sehen sein, der nach dem Attentat 1898 über die sterbende Kaiserin gebreitet wurde, um sie vor neugierigen Blicken zu bewahren.

Am Ende der Raumflucht begegnen die Besucherinnen und Besucher einem besonderen Erinnerungsstück: dem posthumen Porträt der Kaiserin von Leopold Horowitz aus dem Jahr 1899. Das Ölgemälde entstand im Auftrag Kaiser Franz Josephs, der nach dem Tod seiner Frau mehrere Künstler mit Erinnerungsbildnissen beauftragte. Für Leopold Horowitz ließ der Kaiser eigens ein Atelier in der Hofburg einrichten, das er täglich aufsuchen konnte, um sich persönlich über den Fortgang der Arbeiten zu informieren. Das Gemälde ist damit auch ein sehr persönliches Zeugnis der Erinnerung des Kaisers an seine verstorbene Frau.

Ein eigener Bereich widmet sich Elisabeths Bild in der Nachwelt. Kinoaushangfotos, Starpostkarten und Filmplakate von den 1920er-Jahren bis heute schlagen die Brücke zwischen historischer Persönlichkeit und filmischem Mythos. Ein besonderes digitales Erlebnis bietet der interaktive Raum „Dress like Sisi“: Hier lässt sich virtuell in die Rolle der Kaiserin schlüpfen und verschiedene historische Roben können digital anprobiert werden.

SILBERKAMMER ALS ABSCHLUSS DES MUSEUMSRUNDGANGS

Die neu gestaltete Silberkammer bildet den Abschluss der Wegeführung. Mit einer überarbeiteten Präsentation und moderner Museumstechnik zeigt sie Höhepunkte aus der Sammlung der Bundesmobilienverwaltung. Prunkstücke aus Porzellan, Glas und Silber sowie Gegenstände aus den ehemaligen Hofküchen und der Hofzuckerbäckerei geben Einblick in drei Jahrhunderte höfischer Tafelkultur.

Zu den bedeutendsten Exponaten gehört der rund 30 Meter lange Mailänder Tafelaufsatz, der 1838 für die Krönung Kaiser Ferdinands I. zum König von Lombardo-Venetien angefertigt wurde. Neue Zugänge ermöglichen es, näher an das Ensemble heranzutreten und daran entlangzugehen. Weitere Höhepunkte sind das Wiener Hoftafelsilber und das umfangreiche Vermeil-Service für 140 Personen.

EINES DER MEISTBESUCHTEN MUSEEN ÖSTERREICHS

Seit seiner Eröffnung 2004 zählt das Sisi Museum zu den international bedeutendsten Orten, die sich Kaiserin Elisabeth widmen. Die Schönbrunn Group verfügt über die weltweit größte Elisabeth-Sammlung und bewahrt damit eine einzigartige Vielfalt an persönlichen Gegenständen, Kleidungsstücken, Porträts und Erinnerungsobjekten der Kaiserin und ihres unmittelbaren Umfelds.

Die internationale Bekanntheit Elisabeths macht das Museum zugleich zu einem wichtigen Bestandteil des Kultur- und Tourismusangebots Österreichs. Mag. Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: „Kaiserin Elisabeth ist weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt und für viele internationale Gäste eng mit Wien verbunden. Das Sisi Museum trägt damit wesentlich zur kulturellen Strahlkraft unseres Landes bei. Gerade im Kulturtourismus entscheiden authentische Orte und hochwertige Angebote darüber, ob Geschichte auch für ein internationales Publikum interessant ist.“

WEITERENTWICKLUNG UNTER DENKMALSCHUTZ

Die Arbeiten erfolgten in enger Abstimmung mit der Burghauptmannschaft Österreich und dem Bundesdenkmalamt. Sie wurden im Rahmen EU-weiter Ausschreibungen vergeben und unter den besonderen Anforderungen des Denkmalschutzes bei weitgehend laufendem Museumsbetrieb umgesetzt. Für die architektonische Planung zeichnete Wehdorn Architekten verantwortlich; die museale Gestaltung des Sisi Museums und der Silberkammer entwickelten büro wien und PLANET architects.

„Die Wiener Hofburg ist ein außergewöhnlicher historischer Standort im Eigentum der Republik. Umso wichtiger ist, dass Investitionen hier mit langfristiger Perspektive und einem hohen Qualitätsanspruch erfolgen. Die Erweiterung des Sisi Museums zeigt, wie ein stark frequentierter Standort zeitgemäß weiterentwickelt werden kann und dabei seiner besonderen Bedeutung gerecht wird“, so Zehetner.

Mit der Eröffnung ist die erste von zwei Bauphasen abgeschlossen. In den kommenden Jahren sollen weitere Räume des Sisi Museums restauriert und neu gestaltet werden.

Stimmen zur Eröffnung

Dr. Anna Mader-Kratky, Wissenschaftliche Leitung, Schönbrunn Group: Die Erweiterung schafft neue erzählerische Möglichkeiten und einen Rahmen, der Originalobjekte in ihrem historischen Kontext erlebbar macht. Dafür mussten zunächst die neu hinzugekommenen Räume restauriert und zur Geltung gebracht werden. Besonders aufwendig war die Restaurierung der vergoldeten Holzvertäfelungen, Öfen und wertvollen Nussholzböden in den erstmals zugänglichen Weißgoldzimmern .

Michael Wohlfart, Kurator des Sisi Museums, Schönbrunn Group: Elisabeth war weit mehr als das idealisierte Bild, das bis heute von ihr fortlebt. Die Neugestaltung des Sisi Museums widmet sich ihr als vielschichtige Persönlichkeit – als Kaiserin und Königin, als Mutter, Reiterin und Reisende, aber auch als Frau, die mit Erwartungen, Verlusten und persönlichen Grenzen konfrontiert war. Originalobjekte ermöglichen es uns, diese unterschiedlichen Seiten noch besser zu erzählen und dem Menschen hinter dem Mythos näherzukommen.

Ing. Herbert Polsterer, Technische Leitung, Schönbrunn Group: Die Arbeiten in den denkmalgeschützten historischen Bereichen der Hofburg bei weitgehend laufendem Museumsbetrieb waren, neben den technischen Schwierigkeiten, eine besondere Herausforderung. Entscheidend für das Gelingen dieses Projekts waren die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und den diversen Fachfirmen sowie der große Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier alle wirklich Herausragendes geleistet haben. Das Ergebnis ist großartig und kann sich auch international sehen lassen.

Dipl.-Ing. Felix Reinicke, Stv. Technische Leitung Schloss Schönbrunn, Möbelmuseum und Sisi Museum, Schönbrunn Group: Das Stiegenhaus im Marschallhof war baulich und logistisch die größte Herausforderung: Die Stahlteile und bis zu 800 Kilogramm schweren, teilweise gebogenen Glasscheiben mussten über das Dach der Hofburg in den engen Innenhof gehoben werden – ein Vorgang, der millimetergenaue Planung und höchste Präzision erforderte. Die Restaurierung der Weißgoldzimmer mit statischen Sicherungsmaßnahmen an den Kachelöfen und die Ausstattung der Räume mit einer modernen Sicherheits- und Haustechnik war eine Aufgabe, die nur im Zusammenspiel aller Fachleute zu einem derart authentischen Ergebnis führen konnte.

Mag. Markus Wimmer, Burghauptmann-Stv. HR: Für die Hofburg Wien als bedeutenden wirtschaftlichen und touristischen Standort ist die Eröffnung des neuen Sisi Museums ein wichtiger Gewinn. Die Modernisierung stärkt nicht nur den volkswirtschaftlichen Nutzen des Areals, sondern trägt auch zu seiner Attraktivität und zur nachhaltigen Entwicklung und langfristigen Erhaltung dieses baukulturellen Erbes bei. Bauen und Sanieren im historischen Bestand ist dabei immer mit besonderen Herausforderungen verbunden, gerade wenn historische Bausubstanz mit den Anforderungen einer zeitgemäßen Nutzung vereint werden muss. Besonders hervorzuheben ist dabei selbstverständlich die barrierefreie Erschließung des gesamten Museumsbetriebs. Als Burghauptmannschaft Österreich ist es uns ein wichtiges Anliegen, solche zukunftsweisenden Entwicklungen zu ermöglichen und aktiv zu unterstützen und unsere Vision einer zeitgemäßen, nachhaltigen und inklusiven Nutzung historischer Gebäude auch an jene Institutionen weiterzugeben, die unsere Liegenschaften nutzen.

Mag. Manuela Legen-Preissl, Stellvertretende Landeskonservatorin, Bundesdenkmalamt Landeskonservatorat für Wien: Die Wiener Hofburg war stets ein Ort des Wandels und schreibt ihre Geschichte mit der gelungenen Erweiterung des neuen Sisi Museums eindrucksvoll fort. Durch fundierte wissenschaftliche Vorbereitung, qualitätvolle Restaurierung und einen neuen, barrierefreien Lift gehen Denkmalschutz und modernste Anforderungen Hand in Hand: So entstehen in den ehemaligen kaiserlichen Appartements zeitgemäße Ausstellungsräume, die für alle Menschen offenstehen und neue Einblicke in die bewegte Historie der Hofburg ermöglichen.

Mag. Anja Hasenlechner, Leiterin Abteilung „Historische Sammlungen“, Sektion „Tourismus und Kulturelles Erbe“, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: Der Sammlungsbestand der Silberkammer in der Wiener Hofburg umfasst das einzigartige Erbe der kaiserlichen Tafelkultur der Habsburger. Zu sehen sind persönliche Tafelutensilien Maria Theresias, prachtvolle Tafelaufsätze wie der „Mailänder Tafelaufsatz“ sowie kunstvoll bemalte Dessertteller für Kaiser Franz I. Die innovative, digitale Präsentation vermittelt nicht nur die Vielfalt der Objekte, sondern lässt auch deren besondere Aura spüren.

Mag. Alena Skrabanek, Kuratorin Silberkammer, Abteilung „Historische Sammlungen“, Sektion „Tourismus und Kulturelles Erbe“, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: Der neue Rundgang macht die historische Entwicklung des kaiserlichen Tafelzeremoniells intuitiv verständlich. Zentrale Sammlungsstücke werden solitär präsentiert und multimedial in Kontexte gesetzt. Von den frühen Tafelutensilien aus Edelmetall führt der Weg zu den opulenten Galatafeln des 19. Jahrhunderts. Die großen Tafelaufsätze wurden räumlich zugänglich gemacht. So kann man etwa den von der kaiserlichen Porzellanmanufaktur geschaffenen Laxenburger Tafelaufsatz, mit all seinen verspielten neogotischen Formen und Habsburgerporträts, von allen Seiten betrachten.

Prof. Manfred Wehdorn, Wehdorn Architekten: Bauen im historischen Umfeld der Wiener Hofburg ist immer ein spannendes Erlebnis. Auch die Restaurierung der Räume des Sisi Museums hat wesentliche neue Erkenntnisse für die Geschichte der Hofburg gebracht. Aus funktionaler und museumstechnischer Sicht erfolgte nicht nur eine wesentliche Vergrößerung der Raumflächen, sondern vor allem eine barrierefreie Erschließung im Sinne eines Rundgangs. Alle Arbeiten erfolgten nach wissenschaftlich-restauratorischen Grundsätzen in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Aus architektonischer Sicht ist das neue Fluchtstiegenhaus im Marschallhof ein Höhepunkt: Die alte Hofüberdachung konnte entfernt werden, womit zum ersten Mal die barocken Fassaden erlebbar werden. Nicht zuletzt ist der “Stiegenhausturm” ein beeindruckendes Zeichen für die Interdisziplinarität von Alt und Neu in der Denkmalpflege.

Mag. Alexandra Hörtler, Projektleiterin Neugestaltung Sisi Museum und Silberkammer, Geschäftsführung büro wien, Inszenierte Kommunikation Marketing GmbH: Die historischen Räume bilden einen besonderen Rahmen für die Ausstellung. Unsere Aufgabe war es, eine Gestaltung zu entwickeln, die sich sensibel in die bestehende Architektur einfügt und zugleich die optimale Präsentation der Originalobjekte ermöglicht. Mit einer bewusst reduzierten, zeitgemäßen Formensprache treten die gestalterischen Elemente in den Hintergrund und geben den Exponaten den nötigen Raum, um ihre Wirkung zu entfalten. So entsteht ein Dialog zwischen Raum und Exponat, der beide gleichermaßen zur Geltung bringt.

Ludwig Slezak, BA, stellvertretender Projektleiter Neugestaltung Sisi Museum und Silberkammer, PLANET architects: Mit Respekt vor dem historischen Erbe und einem Gespür für das Besondere war es uns wichtig, eine Gestaltung zu schaffen, die die Vergangenheit lebendig werden lässt und neue Zugänge zur Geschichte eröffnet. Dabei sorgen eine klare Struktur, ein intuitives Leitsystem und eine zurückhaltende, zeitgemäße Formensprache dafür, dass die historischen Exponate gemeinsam mit den Räumen der Silberkammer ihre Wirkung entfalten können.

Nähere Informationen, aktuelle Öffnungszeiten und Anreisemöglichkeiten unter www.sisimuseum-hofburg.at

Weiterführende Informationen und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie im Pressecorner und unter folgendem Medienlink. Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

Ort: Sisi Museum, Hofburg – Michaelerkuppel, 1010 Wien

Öffnungszeiten: täglich, 09:00 bis 17:30 Uhr. Letzter Einlass ist um 16:30 Uhr.

Eintritt: Erwachsene Ꞓ 27 / Studierende (19–25 Jahre) Ꞓ 25 / Kinder (6–18 Jahre) Ꞓ 16,00. Aufpreis Führung: Erwachsene Ꞓ 6,00; Kinder Ꞓ 6. Tickets auch online unter www.imperialtickets.com erwerbbar.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichleiten unter +43 1 533 75 70, [email protected] und www.sisimuseum-hofburg.at