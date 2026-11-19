WIEN BREITENSEE/ALSERGRUND (OTS) -

Die rund 13-minütige TV-Premiere SIE WAR(EN) DA von Johanna Günther am Mittwoch, den 25. November 2026 um 21:20 Uhr markiert den Auftakt zum OKTO-Programmschwerpunkt anlässlich der 16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN*. Das Gespräch mit Yvonne Widler über ihr Buch HEIMAT BIST DU TOTER TÖCHTER in der Sendereihe EINGSCHENKT sowie die Sendereihe GENDER CHALLENGES sind passende Wiederholungen.

SIE WAR(EN) DA ist der Titel der Sendung vom 25. November 2026 um 21:20 Uhr von Johanna Günther und zugleich auch der Titel der Ausstellung von Julia Bugram, die noch bis 29. Dezember 2026 zu sehen ist und an der man sich mit eigenen Gedanken beteiligen kann. FRAU* SCHAFFT RAUM ist der Ort eines Verbrechens, der nun zu einem Raum des Erinnerns, der Solidarität und der Prävention wurde. In dieser ehemaligen Trafik in der Nußdorfer Straße 4 in Wien Alsergrund wurde die 35-jährige Nadine von ihrem Ex-Partner im März 2021 brutalst ermordet.

OKTO-Redakteurin Johanna Günther spricht mit Julia Bugram, die die Ausstellung gestaltet hat. Sie interviewt auch den Künstler Christoph Srb, der Nadine gekannt hat, und spricht mit ihm und mit der Besucherin und Künstlerin Veronika Schuschnig über die Bedeutung solcher Projekte.

Am 25. November 2026 um 21:35 Uhr wiederholt OKTO die Sendung HEIMAT TOTER TÖCHTER, in der die Journalistin und Autorin Yvonne Widler mit dem Sozialexperten Martin Schenk in seiner Sendereihe EINGSCHENKT über ihr neues Buch und darüber, warum Männer Frauen ermorden und warum wir nicht mehr wegsehen dürfen.

Ab 27. November wiederholt OKTO alle sechs Folgen der Sendereihe GENDER CHALLENGES aus dem Jahr 2020. Auf aktivistische Art und Weise machen diese Sendungen auf das zunehmende Problem von Gewalt an Frauen aufmerksam, noch lange bevor viele andere Medien darüber berichteten.