Wien (OTS) -

Morgen findet das zweite Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich seit dem Brexit 2020 statt. Es ist der erste Gipfel unter dem neuen Labour-Premierminister Andy Burnham. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder ist außenpolitischer Sprecher und hat das Brexit-Umsetzungsabkommen mitverhandelt. Er ist ein starker Befürworter enger EU-UK-Beziehungen und setzt sich seit geraumer Zeit für eine Wiedereintrittsperspektive ein: „Der Brexit war ein Fehler. Der EU-Austritt spiegelt auch nicht die Interessen der britischen Bevölkerung wider. Geleitet durch aggressive Leave-Kampagnen und – laut neuesten Informationen – russischer Einflussnahme hat ein sehr knappes Ergebnis zum Austritt unserer Nachbarn über dem Ärmelkanal geführt. Es folgten leere Versprechen für eine wirtschaftlich bessere Zukunft Großbritanniens, die nie eingehalten wurden. Im Gegenteil – die Wirtschaft leidet und in der aktuellen geopolitischen Lage brauchen wir einander mehr denn je. Während Starmer damit beschäftigt war, das Tory-Brexit-Chaos aufzuräumen, haben wir von Burnham diese Woche erstmals gehört, dass der Brexit gescheitert ist. Dies kann der Grundstein für eine positive Erzählung einer Wiederannäherung sein. Der Gipfel morgen ist eine Chance, nicht nur symbolische Einigkeit zu zeigen, sondern in ganz konkreten Bereichen wie Handel, Klimaschutz oder beim Jugendaustausch wieder enger zu kooperieren“, so Schieder. ****

Hannes Heide ist Mitglied im für Erasmus+ zuständigen CULT-Ausschuss. Auch für ihn ist die Wiederannäherung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU eine Herzensangelegenheit. Er freut sich: „Wenn der Austausch der jungen Menschen floriert, können auch die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich wieder florieren. Die EU ist schließlich nicht nur ein Zweckbündnis, sondern eine Wertegemeinschaft. Wenn die Jugend wieder Brücken schlägt, ist der Weg in die Europäische Union frei. Ohnehin wünscht sich ein Großteil der jungen Brit:innen eine Rückkehr. Das wird eine Reaktivierung von Erasmus nur verstärken. Endlich können zudem auch Österreicher:innen wieder von der Vielzahl exzellenter britischer Bildungseinrichtungen profitieren und umgekehrt.“ (Schluss) mb