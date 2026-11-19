Wien (OTS) -

„Smart Border Austria“ – die digitale Zollabwicklung an der EU-Außengrenze – wurde am Donnerstag, 19. November feierlich durch Finanzminister Markus Marterbauer und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner im Beisein von Landesstatthalter Christof Bitschi, Landesrat Marco Tittler, Gebrüder-Weiss-CEO Wolfram Senger-Weiss und Vertreterinnen und Vertreter der Logistikbranche eröffnet.

Nach einem erfolgreichen Testbetrieb in Feldkirch-Tisis ist die Zollabwicklung nun flächendeckend modernisiert. Umgestellt wurden die Standorte Höchst, Mäder, Meiningen, Hohenems und Lustenau. Seit 1. November 2026 ist der IT-Betrieb von Smart Border Austria an jedem Tag rund um die Uhr möglich. Durch die Digitalisierung wird die Zahl der Lkw-Staus deutlich reduziert.

Durch die elektronische Voranmeldung mit der Speicherung des Kennzeichens dauert die Zollabfertigung nun im Schnitt 21 Sekunden, während sie in der Vergangenheit im Laufzettel-Verfahren etwa zwei Stunden in Anspruch nahm. Bis zu drei Fahrzeuge pro Richtung können nun in einer Minute mittels Border Crossing Light abgewickelt werden.

Finanzminister Markus Marterbauer: „Mit dem Projekt sind wir in Europa Pioniere und Vorbilder. Wir sind die erste EU-Außengrenze, die den digitalisierten Grenzübertritt ermöglicht. Das Ergebnis des Projekts ist eine Win-Win-Situation: Die Abläufe für den Zoll und die Transportwirtschaft werden effizienter. Für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ist es erfreulich, dass es keinen Lkw-Stau an den Grenzen zur Schweiz und Liechtenstein mehr gibt. Durch Smart Border Austria steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, insbesondere im Bundesland Vorarlberg, und die Lebensqualität.“

„Die Digitalisierung der Zollabfertigung ist ein Meilenstein für die heimische Wirtschaft“, betonte Landeshauptmann Markus Wallner: „Wir investieren in leistungsfähige Terminals, schaffen moderne Zollprozesse und sorgen für gut ausgebaute Straßen. Damit sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. Gleichzeitig entlasten wir die Bevölkerung, weil die Staus an den Grenzen und am Zollamt Wolfurt weitestgehend aufgelöst sind.“

„Ein reibungsloser grenzüberschreitender Warenverkehr ist für uns als internationales Logistikunternehmen von zentraler Bedeutung“, sagte Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss. „Deshalb haben wir uns bei Smart Border Austria von Beginn an aktiv eingebracht und unsere Praxiserfahrung in die Entwicklung einfließen lassen. Das Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn Verwaltung und Wirtschaft ihre Kompetenzen bündeln und gemeinsam an konkreten Lösungen arbeiten.“

Laufzettel endgültig passé

In der Vergangenheit mussten die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer aussteigen und ihre Papiere händisch abstempeln lassen. Diese „Laufzettel“ sind an Österreichs EU-Außengrenzen Geschichte. Das seit 2003 praktizierte papierbasierte Laufzettel-Verfahren erforderte zudem eine obligatorische Anfahrt des Beförderungsmittels bei der Zollstelle Wolfurt.

Nun wird der Grenzübertritt elektronisch vorangemeldet. Darin ist neben den Zollinformationen auch das Kennzeichen des Fahrzeuges gespeichert. Fehlerhafte Zolldaten werden im Rahmen der Übermittlung der elektronischen Voranmeldungen sofort erkannt und führen zu einer Fehlernachricht an das IT-System des Unternehmens. Das Kennzeichen wird an der Grenze von einer Kamera geprüft und dem Fahrer bzw der Fahrerin wird auf Verkehrstafeln angezeigt, ob eine Weiterfahrt erlaubt oder eine Kontrolle notwendig ist.

Aufgrund dieser Vorgehensweise sind mehr als 99 Prozent der Grenzübertritte in wenigen Sekunden und vollautomatisch möglich, also ohne Zutun der Zollverwaltung. Der digitalisierte Grenzübertritt dauert im Schnitt 21 Sekunden. Rund 2.000 Fahrzeuge passieren pro Tag die Zollstellen Tisis, Meiningen, Mäder, Hohenems, Lustenau und Höchst.

Stau nachhaltig verringert

Erste Erfahrungen in den Sommermonaten 2026 bei den bereits digitalisierten Grenzzollstellen zeigten eine massive Verkürzung der Dauer bei der Zollabwicklung. Dadurch konnten auch die jahrelang aufgetretenen Stauerscheinungen rund um und bei der Zollstelle Wolfurt nachhaltig reduziert werden.

Am 1. Oktober 2026 wurden die sechs digitalisierten Grenzzollstellen von einem Pilotbetrieb in den Regelbetrieb (inklusive einer Anpassung der diesbezüglichen Öffnungs- und Besetztzeiten) überführt. Seit dem 1. November 2026 ist die Zollabwicklung nun im Vollbetrieb.

Insgesamt 19,1 Millionen Euro investiert

Das Finanzministerium hat 18,4 Millionen Euro in das Projekt investiert. Der Bund ist für die technische Ausstattung der Zollstellen zuständig – also unter anderem für die IT-Entwicklung, Verkabelungen, die Installation der Kameras und der digitalen Anzeige. Das Zollamt Österreich trägt die Kosten für die Beschaffung, Lieferung und Installation der Verkehrsleitkomponenten und deren IT-mäßige Anbindung. Das Land Vorarlberg trug die Kosten für die Adaptierung der Landesstraßen in Höhe von rund 700.000 Euro.

An dem Projekt beteiligt waren unter anderem auch Logistik-Dienstleister in Vorarlberg, der Schweiz und Liechtenstein, Interessensvertretungen wie die Wirtschaftskammer Vorarlberg oder Spedlog Swiss, Exporteure aus der EU Richtung Schweiz und Liechtenstein sowie die Schweizer Zollverwaltung.

Fotos: https://flic.kr/s/aHBqjDbVWF