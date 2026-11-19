Wien (OTS) -

Am Ballhausplatz wurde den rot-weiß-roten Berufs-Assen der rote Teppich ausgerollt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing Österreichs Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Shanghai. 48 junge Fachkräfte waren dort Ende September in 42 Berufen angetreten und hatten Österreich mit vier Mal Silber, sechs Mal Bronze und 20 Medals for Excellence auf den ausgezeichneten siebenten Platz der Nationenwertung geführt. Beim Empfang in der Hofburg stand nun die Anerkennung für diese Leistungen und für die intensive Vorbereitung in Betrieben, Schulen und Trainingsstätten im Mittelpunkt.

„Wer seinen Beruf so gut beherrscht, hat viel Zeit, Geduld und Ausdauer investiert. Sie alle haben in Shanghai gezeigt, was Sie können – und Österreich damit hervorragend vertreten. Darauf können Sie stolz sein. Ihr Erfolg macht auch anderen jungen Menschen Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Dafür danke ich Ihnen“, würdigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Team Austria.

Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, betonte die Bedeutung der Leistungen für den Wirtschaftsstandort: „Unsere jungen Fachkräfte haben sich in Shanghai mit den Besten der Welt gemessen. Ihr Erfolg zeigt, welches Können in unseren Betrieben und Berufsschulen heranwächst und was eine fundierte Ausbildung ermöglicht. Hinter jeder dieser Leistungen stehen auch Menschen, die ihr Wissen weitergeben und junge Talente fördern. Der Empfang in der Hofburg ist deshalb eine Auszeichnung für das Team Austria und eine Anerkennung für alle, die diesen Weg begleiten.“

„Wir wollen zeigen, was möglich ist“

Für das Team Austria sprachen Fliesenleger Andreas Landl, der neben Silber die Auszeichnung „Best of Nation“ als bester österreichischer Teilnehmer gewonnen hatte, und Floristin Julia Gschwandtner, die für ihre Leistung mit einer „Medal for Excellence“ ausgezeichnet worden war.

„Dass wir für unsere beruflichen Leistungen in der Hofburg empfangen werden, ist eine große Ehre. Wir haben uns lange auf Shanghai vorbereitet und dort alles gegeben. Diese Anerkennung mit dem ganzen Team erleben zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Ich möchte jungen Menschen zeigen, wie weit man es mit einer Lehre bringen kann. Wenn sich jemand durch unseren Erfolg zutraut, selbst diesen Weg einzuschlagen, haben wir über den Wettbewerb hinaus etwas erreicht“, sagte Andreas Landl.

Julia Gschwandtner ergänzte: „Bei WorldSkills wird sichtbar, wie viel Wissen, Präzision und Kreativität unsere Berufe verlangen. Dass wir damit auch in der Hofburg Aufmerksamkeit bekommen, macht uns stolz. Wir wollen Vorbilder sein und junge Menschen ermutigen, ihre Talente ernst zu nehmen. Ich hoffe, dass sich viele unsere Arbeit anschauen und sagen: Das möchte ich auch können.“

Nächste Station: EuroSkills 2027

Nach der Weltmeisterschaft richtet sich der Blick bereits auf die nächste internationale Bühne: Von 22. bis 26. September 2027 finden die EuroSkills in Düsseldorf statt. Bei den Europameisterschaften der Berufe wird die nächste Generation von Österreichs jungen Fachkräfte um Medaillen kämpfen – und darum, mit ihrem Können weitere junge Menschen für ihre Berufe zu begeistern. (PWK624/HSP)

Fotos (honorarfrei bei Creditangabe: © Daniel Trippolt/HBF)