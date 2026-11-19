Wien (OTS) -

Was früher für Werbung für Ausstellungen sorgte, sorgt jetzt für Aufsehen im Alltag: Im Shop des Naturhistorischen Museums gibt es neue, einzigartige Taschen aus recycelten Werbeplanen und Ausstellungsbannern. Genäht wurden sie von Jugendlichen der Wörkerei – nachhaltig, kreativ und mit sozialem Mehrwert.

Die Wörkerei ist ein Gemeinschaftsprojekt von Caritas und Volkshilfe. Sie begleitet arbeitssuchende junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren auf ihrem Weg ins Berufsleben. Rund 60 Jugendliche erhalten hier befristete Arbeitsplätze, sammeln praktische Erfahrungen und werden bei Berufsorientierung, Jobsuche und persönlichen Herausforderungen unterstützt. Aus alten Planen entstehen dabei neue Lieblingsstücke: Jede Tasche ist ein Unikat, robust, praktisch und ressourcenschonend.

„Unsere Ausstellungstransparente an die Wörkerei weiterzugeben, ist für uns eine echte Win-win-Situation: Ausgediente Werbeplanen bekommen ein zweites Leben und junge Menschen eine neue Perspektive. Die Taschen sind nicht nur wunderschön und praktisch, sondern tragen auch eine wichtige Botschaft in sich: Nachhaltigkeit und soziales Engagement passen perfekt zusammen“, freut sich Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums Wien, über ihre neue Lieblingstasche.

Doppelt gut also: Weniger Müll, mehr Chancen! Mit jeder Tasche trägt man nicht nur ein Stück Naturhistorisches Museum nach Hause, sondern unterstützt auch junge Menschen auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte berufliche Zukunft.

Die Taschen sind im Shop des NHM Wien erhältlich.

Preise:

Shopper Ꞓ 33,-

Bauchtasche Ꞓ 39,-

Schultertasche Ꞓ 93,-

Rucksack Ꞓ 136,-

Pressefotos finden Sie hier.

Wenn Sie das Sozialprojekt unterstützen wollen: https://www.caritas-wien.at/woerkerei