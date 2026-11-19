- 19.11.2026, 11:10:32
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AVISO 25.11.: Pressekonferenz Verband Wiener Wohnungslosenhilfe
Jede:r kann wohnungslos werden! Kürzungen in Sozial-, Gesundheits- und Integrationssystemen verschärfen Wohnungslosigkeit und erhöhen langfristig die Kosten für die Stadt.
Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe (VWWH) gibt Best Practices und informiert über aktuelle Herausforderungen.
Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe lädt herzlich zur Pressekonferenz:
Datum: Mittwoch, 25. November 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Michl´s Reichsratsstraße 11, 1010 Wien
Am Podium:
- Mag. Elisabeth Hammer, DSA, Geschäftsführerin neunerhaus
- Mag. Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien
- Joschi Sedlak, MA, Geschäftsführer ARGE Wien
- Gernot Ecker, DSA, Leiter Wohnungslosenhilfe Wiener Hilfswerk
Die Vertreter:innen des VWWH präsentieren Fakten, Analysen und Forderungen.
Moderation: Mag. Susanne Kritzer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Samariterbund Wien
Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe ist eine Kooperation aus den Mitgliedsorganisationen ARGE Wien, Caritas der Erzdiözese Wien, Diakonie Flüchtlingsdienst, Heilsarmee, neunerhaus, Samariterbund Wien, St. Elisabeth-Stiftung, Volkshilfe Wien, Wiener Hilfswerk und Wiener Rotes Kreuz. Ziel der Verbandsarbeit ist die Unterstützung der Mitglieder in der Wohnungslosenhilfe und die Förderung der Qualität und des Ausbaus der Dienstleistungen.
AVISO 25.11.: Pressekonferenz Verband Wiener Wohnungslosenhilfe
Jede:r kann wohnungslos werden! Kürzungen im Sozialsystem verschärfen Wohnungslosigkeit und erhöhen langfristig die Kosten für die Stadt. Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe informiert über aktuelle Herausforderungen. Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe lädt herzlich zur Pressekonferenz mit: • Mag. Elisabeth Hammer, DSA, Geschäftsführerin neunerhaus • Mag. Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien • Joschi Sedlak, MA, Geschäftsführer ARGE Wien • Gernot Ecker, DSA, Leiter Wohnungslosenhilfe Wiener Hilfswerk
Datum: 25.11.2026, 10:00 Uhr - 25.11.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Restaurant Michl´s
Reichsratsstraße 11
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Samariterbund Wien
Mag. Susanne Kritzer
Telefon: +43 (0)664 846 10 08
E-Mail: [email protected]
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