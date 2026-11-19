Wien (OTS) -

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe (VWWH) gibt Best Practices und informiert über aktuelle Herausforderungen.

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe lädt herzlich zur Pressekonferenz:

Datum: Mittwoch, 25. November 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Michl´s Reichsratsstraße 11, 1010 Wien

Am Podium:

Mag. Elisabeth Hammer, DSA, Geschäftsführerin neunerhaus

Mag. Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien

Joschi Sedlak, MA, Geschäftsführer ARGE Wien

Gernot Ecker, DSA, Leiter Wohnungslosenhilfe Wiener Hilfswerk

Die Vertreter:innen des VWWH präsentieren Fakten, Analysen und Forderungen.

Moderation: Mag. Susanne Kritzer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Samariterbund Wien

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe ist eine Kooperation aus den Mitgliedsorganisationen ARGE Wien, Caritas der Erzdiözese Wien, Diakonie Flüchtlingsdienst, Heilsarmee, neunerhaus, Samariterbund Wien, St. Elisabeth-Stiftung, Volkshilfe Wien, Wiener Hilfswerk und Wiener Rotes Kreuz. Ziel der Verbandsarbeit ist die Unterstützung der Mitglieder in der Wohnungslosenhilfe und die Förderung der Qualität und des Ausbaus der Dienstleistungen.

AVISO 25.11.: Pressekonferenz Verband Wiener Wohnungslosenhilfe

Jede:r kann wohnungslos werden! Kürzungen im Sozialsystem verschärfen Wohnungslosigkeit und erhöhen langfristig die Kosten für die Stadt. Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe informiert über aktuelle Herausforderungen. Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe lädt herzlich zur Pressekonferenz mit: • Mag. Elisabeth Hammer, DSA, Geschäftsführerin neunerhaus • Mag. Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien • Joschi Sedlak, MA, Geschäftsführer ARGE Wien • Gernot Ecker, DSA, Leiter Wohnungslosenhilfe Wiener Hilfswerk

Datum: 25.11.2026, 10:00 Uhr - 25.11.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Restaurant Michl´s

Reichsratsstraße 11

1010 Wien

Österreich