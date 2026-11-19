Wien (OTS) -

Gestern Abend, 18.11.2026, fand an der mdw- Universität für Musik und darstellende Kunst Wien das Finale des mdw great talent award powered by Christian Zeller statt. Die talentierten Studierenden der mdw - Cuore Piano Trio (Klaviertrio), Dominik Ilisz (Klavier) und Yukiko Okubo (Violine) - beindruckten Jury und Publikum mit ihren Auftritten im Konzertsaal des Future Art Lab der mdw.

Das Cuore Piano Trio (Klaviertrio) konnte im hochklassigen Finale die Jury unter dem Vorsitz von Ulrike Anton am meisten überzeugen und gewann den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis. Platz zwei und drei gehen ex aequo an Dominik Ilisz (Klavier) und Yukiko Okubo (Violine).

Cuore Piano Trio

Zuzanna Budzyńska (Violine), Jonathan Gerstner (Violoncello) und Szymon Ogryzek (Klavier) bilden das Cuore Piano Trio, das 2017 in Warschau gegründet wurde. Derzeit ist das Ensemble in Wien ansässig und studiert seit 2018 bei Avedis Kouyoumdjian, Johannes Meissl, Christian Altenburger und Julia Hagen. Seit 2022 tritt das Trio regelmäßig im Brahms-Saal des Musikvereins Wien auf und konzertiert auch regelmäßig bei hochklassigen Kammermusikfestivals in ganz Europa. 2023 hatten sie ihr Konzertdebüt mit Jan Söderblom und dem Jyväskylä Sinfonia als Finalist_innen des Ilmari-Hannikainen-Wettbewerbs für Klavierkammermusik. 2024 gaben sie im Rahmen der „Never Twice the Same BC Tour“ zwölf Recitals in Kanada zur Promotion ihres Debütalbums. Die Musiker_innen erhielten außerdem bereits internationale Stipendien.

Rektorin Ulrike Sych: „ Der mdw great talent award bietet unseren Studierenden eine wertvolle Gelegenheit, ihr hohes künstlerisches Niveau unter professionellen Wettbewerbsbedingungen zu zeigen. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich zu ihrem Erfolg und danke Christian Zeller, der mit seiner langjährigen Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler leistet. “

Stifter Christian Zeller: „ Junge Talente zu fördern, ist weit mehr als eine bloße Unterstützung – es ist eine Investition in die Zukunft der Kunst und Musik. Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Verantwortung ist, den herausragenden jungen Musikerinnen und Musikern der mdw eine Plattform zu bieten, auf der sie ihr Können unter Beweis stellen, ihre künstlerische Identität schärfen und wertvolle Impulse für ihren weiteren Lebensweg sammeln können. Österreich ist weltweit als ein Land der Musik und Kultur bekannt. Doch dieser Ruf ist kein Selbstläufer. Kulturelle Förderung ist das Fundament, auf dem unser internationaler Status als Kulturstandort und damit auch eine enorme wirtschaftliche Wertschöpfung begründet sind. Als Privatstiftung ist es uns weiterhin Privileg, mit einer so maßgeblichen Institution wie der mdw zusammenarbeiten zu dürfen. “

Preise

Der mdw great talent award powered by Christian Zeller richtet sich ausschließlich an Studierende der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien aus den Bereichen Tasteninstrumente, Streich- und andere Saiteninstrumente, Blas- und Schlaginstrumente, Kammermusik und Spezialensembles, Gesang und Musiktheater sowie Popularmusik. Auftrittserfahrung und Professionalität sind grundlegende Voraussetzungen. Der Preis ist folgend dotiert: 1. Preis: 10.000 Euro und eine professionelle Tonaufnahme, die beiden weiteren Preise sind 2026 jeweils 5.000 Euro.

Ririka Fukuda (Violine) erhält außerdem den Arnold Schönberg-Interpretationspreis – Sonderpreis des Arnold Schönberg Center, Wien. Er ermöglicht einen Auftritt innerhalb der Konzertreihe des Arnold Schönberg Center oder des Schönberg-Haus Mödling.

Jury 2026: Ulrike Anton, Arnold Schönberg Center, Juryvorsitz; Eva Teimel (1. Runde) sowie Michael Blees (2. Runde und Finale), beide Ö1; Peter Legat, Count Basic, Austrian Composers Association; Ursula Magnes, Wiener Hofmusikkapelle; Heinz Medjimorec, Pianist; Štĕpán Turnovský, Wiener Philharmoniker

Mehr Infos: https://www.mdw.ac.at/greattalent/