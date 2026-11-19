Wien (OTS) -

Der gestrige Auftritt des EVP-Chefs Manfred Weber sei ein „unglaublich jämmerliches Schauspiel“ gewesen, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zum gestrigen Auftritt von EVP-Chef Manfred Weber in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. Der CSU-Politiker hat seine jahrelang stehengelassene Falschbehauptung, wonach die FPÖ von Russland finanziert werde, widerrufen.

„Das Ziel war klar. Obwohl es durch keinerlei Fakten gedeckt ist, sollte ein Anti-FPÖ-Narrativ so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Der Zweck, die FPÖ zu punzieren, heiligt in der Welt der Systemparteien die Mittel. Und hätte ihn Markus Lanz nicht darauf angesprochen, hätte Weber noch länger damit gewartet, um seine falsche Behauptung zu widerrufen“, zeigte sich Kickl überzeugt.

Neunmal saß Weber seit seiner Falschbehauptung bereits in dieser Sendung. Neunmal hatte er die Chance, sie richtigzustellen. Aber er hat zwei volle Jahre lang geschwiegen und taktiert! Erst jetzt, rund zwei Jahre nach einem Urteil des Gerichts, machte Weber das, was ihm das Gericht aufgetragen hat.

Der freiheitliche Klubobmann erinnerte daran, dass dieses „Dirty Campaigning“ System habe und nahtlos an die Methoden der Österreichischen Volkspartei anknüpfe. Auch die ÖVP sei bereits durch alle Instanzen bis zum Obersten Gerichtshof dazu verurteilt worden, derartige unwahre Behauptungen über angebliche Russland-Gelder für die FPÖ zu unterlassen. Für Kickl sei es bezeichnend, wie Lanz den EVP-Chef immer wieder in die Enge getrieben habe.

„Was Weber in Brüssel macht, exekutieren Stocker und Co in Österreich. Wenn ihnen die politischen Argumente ausgehen, was bei dieser Verlierer-Koalition täglich der Fall ist, greifen sie tief in die Verleumdungskiste“, erklärte Kickl.

Abschließend betonte der FPÖ-Bundesparteiobmann, dass die Bürger dieses unwürdige Spiel längst durchschaut hätten: „Während die Systemparteien in Brüssel und Wien ihre Zeit mit dem Erfinden von Räuberpistolen verschwenden, hätten sie schon längst ordentliche politische Arbeit für Österreich und Europa leisten können. Es ist bezeichnend für die Volkspartei, dass man sich lieber mit dem Verbreiten von Falschbehauptungen beschäftigt und ständig versucht, die FPÖ anzupatzen, anstatt endlich die drängenden politischen Themen anzugehen. Wir Freiheitliche lassen uns von diesen Nebelgranaten jedenfalls nicht aufhalten. Die Wahrheit setzt sich am Ende immer durch und das hat Herr Weber gestern im Kreuzverhör schmerzhaft lernen müssen!“