St. Pölten (OTS) -

Rund 1,3 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollen heuer Weihnachtsgeschenke kaufen. Insgesamt planen sie dafür etwas mehr als 380 Millionen Euro ein – rund vier Prozent weniger als im Vorjahr. Wer schenkt, gibt im Schnitt 290 Euro aus (2025: 300 Euro). Das zeigt eine aktuelle Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

„Das Weihnachtsgeschäft bleibt für unsere Handelsbetriebe ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Menschen wollen schenken, achten aber stärker aufs Geld. Umso wichtiger ist, dass möglichst viel von diesem Weihnachtsbudget bei unseren heimischen Betrieben ankommt“, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei einem gemeinsamen Pressegespräch bei Lederleitner in St. Pölten.

Ecker: „Weihnachtsgeschäft bleibt stabile Größe“

90 Prozent der Niederösterreicher wollen heuer Weihnachtsgeschenke kaufen. Die geplanten Ausgaben sinken allerdings bereits zum zweiten Mal in Folge. „Weihnachten bleibt eine wichtige und stabile Größe für unseren Handel. Gleichzeitig merken wir, dass die Konsumenten angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewusster einkaufen und stärker auf ihre Ausgaben achten. Dennoch bleibt das Weihnachtsgeschäft für viele unserer Betriebe ein wesentlicher Umsatzfaktor“, erklärt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Die Umsatzentwicklung im Einzelhandel zeigt ein verhaltenes Bild: Im ersten Halbjahr 2026 gab es nominell ein Plus von 1,9 Prozent, real ein Minus von 0,1 Prozent. Im August stiegen die Umsätze um 1,3 Prozent nominell und 0,6 Prozent real, im Oktober um 0,6 beziehungsweise 0,2 Prozent. „Der Handel bewegt sich weiterhin auf niedrigem Wachstumsniveau. Doch wir alle haben es in der Hand, dass das tatsächliche Weihnachtsgeschäft besser sein wird als die Prognose: in dem wir regional einkaufen“, betont der WKNÖ-Präsident.

Mikl-Leitner: „Unsere Betriebe brauchen im Web faire Chancen“

Rund 9,4 Millionen Weihnachtsgeschenke sollen heuer in Niederösterreich unter dem Christbaum landen – im Schnitt sieben Geschenke je Käufer. Das Internet spielt dabei eine große Rolle: 73 Prozent der Befragten wollen auch online einkaufen und dort durchschnittlich vier Geschenke um insgesamt 150 Euro bestellen. „Die Menschen kaufen heute ganz selbstverständlich sowohl im Geschäft als auch online ein. Entscheidend ist, dass unsere Betriebe im Wettbewerb mit internationalen Handelsplattformen faire Chancen haben“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Seit Juli hebt die EU auf Waren in Kleinsendungen aus Drittstaaten mit einem Wert bis 150 Euro einen Pauschalzoll von drei Euro je Warenkategorie ein. Seit November kommt eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro je Warenposition hinzu. Die österreichische Paketabgabe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung trifft hingegen auch heimische Händler, die über internationale Online-Marktplätze verkaufen. „Unsere heimischen Betriebe und Konsumentinnen und Konsumenten brauchen Entlastungen statt neuer Belastungen. Deshalb müssen wir dort ansetzen, wo das Problem liegt: bei Billigimporten aus Drittstaaten, die den Wettbewerb verzerren. Die EU geht hier den richtigen Weg. Die österreichische Paketsteuer hingegen trifft die Falschen. Denn am Ende müssen die zusätzlichen Kosten der Paketsteuer wieder die heimischen Konsumentinnen und Konsumenten tragen“, betont Mikl-Leitner.

WKNÖ-Präsident Ecker verweist hier auf die Kampagne „echt hier. echt sicher.“ des niederösterreichischen Versand-, Internet- und allgemeinen Handels. Sie macht auf Sicherheitsrisiken bei Billigimporten aufmerksam und zeigt die Vorteile heimischer Onlineshops. „Beim Onlinekauf zählt nicht nur der Preis. Unsere Händler müssen europäische Sicherheitsstandards einhalten, haften für ihre Waren und sind bei Problemen erreichbar. Genau diesen Unterschied wollen wir mit unserer Kampagne bewusst machen.“

„Gutscheine kann man wunderbar regional schenken“

Gutscheine (35 Prozent) führen auch heuer die Liste der beliebtesten Weihnachtsgeschenke an. Dahinter folgen Spielwaren (32 Prozent), Bekleidung und Textilien (31 Prozent) sowie Kosmetik (28 Prozent). „Gutscheine kann man wunderbar regional schenken. Damit macht man nicht nur den Beschenkten Freude, sondern stärkt gleichzeitig die heimischen Betriebe“, weiß Ecker mit Verweis auf die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer NÖ. Die Initiative zeigt auf einer digitalen Landkarte, in welchen rund 30 niederösterreichischen Städten und Gemeinden regionale Einkaufsgutscheine erhältlich sind.

Dass die Botschaft vom regionalen Einkauf ankommt, zeigen die aktuellen Ergebnisse der Studie: 83 Prozent wollen heuer auch Produkte aus Österreich oder ihrer Region kaufen. Regionalität ist die einzige abgefragte Kategorie mit einer positiven Bilanz gegenüber dem Vorjahr: 18 Prozent wollen mehr regionale Produkte kaufen, nur 13 Prozent weniger. „Die Menschen wissen, dass sie mit ihrem Einkauf bei heimischen Betrieben Arbeitsplätze sichern und die Wirtschaft in ihrer Region stärken. Besonders erfreulich ist, dass Regionalität trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage weiter an Bedeutung gewinnt“, resümiert Ecker.

Mikl-Leitner: „Persönliche Beratung bleibt gefragt“

Die Niederösterreicher setzen beim Weihnachtseinkauf auf unterschiedliche Einkaufswege: 83 Prozent planen Einkäufe in Einkaufs- und Fachmarktzentren, 82 Prozent in Ortskernen und Einkaufsstraßen. 79 Prozent wollen auch ausländische Onlineplattformen nutzen, 76 Prozent österreichische Onlineshops. „Unsere Ortskerne und Einkaufsstraßen sind weit mehr als Orte zum Einkaufen. Sie sind Treffpunkte, schaffen Lebensqualität und machen unsere Gemeinden lebendig. Jeder Einkauf bei einem heimischen Betrieb trägt dazu bei, dass das auch in Zukunft so bleibt. Deshalb freut es mich besonders, dass so viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre Weihnachtsgeschenke vor Ort kaufen wollen“, betont Johanna Mikl-Leitner.

Auch bei der Suche nach Geschenkideen punktet der Handel vor Ort: Neben den Wünschen der Beschenkten (47 Prozent) und Tipps aus Familie und Freundeskreis (34 Prozent) lassen sich 31 Prozent direkt in Geschäften inspirieren – mehr als über soziale Medien (24 Prozent) oder Onlineshops (22 Prozent). „Persönliche Beratung, guter Service und die Möglichkeit, neue Geschenkideen zu entdecken: Das macht den Einkauf vor Ort aus. Das kann kein Algorithmus ersetzen“, unterstreicht Mikl-Leitner.

Black Friday und Cyber Monday: 99 Millionen Euro geplant

Gleichzeitig achten die Konsumenten auf den Preis: Für 53 Prozent sind Preis, Aktionen und Rabatte das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Geschäfts. 36 Prozent wollen Aktionstage wie Black Friday oder Cyber Monday nutzen, 23 Prozent bewusst weniger oder günstigere Geschenke kaufen.

Für den Black Friday am 27. November stehen Bekleidung, Spielwaren und Elektrogeräte ganz oben auf der Einkaufsliste. Am Cyber Monday am 30. November sind es Telekommunikationsprodukte, Spielwaren und Bekleidung. Insgesamt planen die Niederösterreicher für beide Aktionstage Ausgaben von rund 99 Millionen Euro – durchschnittlich 215 Euro je Käufer. Dabei gibt es teilweise Überschneidungen mit den geplanten Weihnachtsausgaben. Der Einkauf an diesen Aktionstagen erfolgt verstärkt online. Auch die Paketsteuer beeinflusst das Einkaufsverhalten: 48 Prozent geben an, darauf zu reagieren, etwa indem sie mehrere Bestellungen zusammenfassen.

Gemeinsamer Appell: „Kaufen wir bewusst regional“

„Ob im Geschäft vor Ort oder bei einem heimischen Onlineshop: Jeder Einkauf bei einem niederösterreichischen Betrieb stärkt unsere Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze. Deshalb unser gemeinsamer Appell: Kaufen wir gerade zu Weihnachten bewusst regional. Damit machen wir nicht nur unseren Liebsten eine Freude, sondern unterstützen auch unsere Unternehmerinnen und Unternehmer“, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker abschließend.

Lederleitner: „Mit Atmosphäre, Beratung und Inspiration punkten“

Bei Lederleitner blickt man optimistisch auf das heurige Weihnachtsgeschäft. „Die Menschen kaufen bewusster ein und legen mehr Wert auf Qualität. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt wächst das Bedürfnis nach einem schönen Zuhause und nach Dingen, an denen man lange Freude hat“, erklärt Anna Lederleitner-Iser, die Geschäftsführerin des Unternehmens. Besonders gefragt sind heuer handgefertigte Adventkränze, hochwertiger Christbaumschmuck und weihnachtliche Wohnaccessoires. Stationären Handel und Onlinehandel sieht man bei Lederleitner als ideale Ergänzung. „Online holen sich unsere Kunden Inspiration oder kaufen unkompliziert ein. Im Geschäft können sie die Produkte mit allen Sinnen erleben. Gerade im Wettbewerb mit internationalen Onlineplattformen punkten wir mit persönlicher Beratung, einem ausgewählten Sortiment und einem besonderen Einkaufserlebnis. Denn Weihnachten ist auch ein emotionales Fest.“

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