Wien (OTS) -

Sehr viele Unabhängigen Gewerkschafter:innen im Öffentlichen Dienst konnten dem Leitantrag der GÖD beim 19. Bundeskongress nicht zustimmen. Die beiden UGÖD-Vorsitzenden erklären, was zu diesem Schritt geführt hat: So meint der UGÖD-Vorsitzende Hannes Grünbichler, „dass es zwar grundsätzliche Zustimmung zu den meisten Inhalten des Leitantrages gibt, aber dass diesmal die übliche fraktionsübergreifende Formulierung des Leitantrages durch einen unerklärlichen Zeitdruck nicht befriedigend zustande kam.“ Die UGÖD-Vorsitzende Sabine Hammer ergänzt „auch wenn es sonst eine gute Zusammenarbeit gibt, konnten wir den Entstehungsprozess in der Form nicht akzeptieren.“ Die ÖLI-UG-Vorsitzende Claudia Astner ergänzt sichtlich enttäuscht, „außerdem gibt es einen nicht aufzulösenden Dissens, wie die UN-Behindertenrechtskonvention auszulegen ist. Wir teilen die GÖD-Position dazu nicht. Wir haben ein völlig anderes Inklusionsverständnis im Schulbereich“.



Kontakt für Rückfragen:

Dr. Sabine Hammer, UGÖD-Vorsitzende, 0664 529 38 12

Dr. Hannes Grünbichler, UGÖD-Vorsitzender, 0650 925 49 88

Claudia Astner, ÖLI-UG-Vorsitzende, 0650 246 81 05