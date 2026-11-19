Wien (OTS) -

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec gratuliert Eckehard Quin herzlich zur Wiederwahl als Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD). Quin ist beim 19. Bundeskongress der GÖD mit 86,50 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden.

„Dieses starke Ergebnis zeigt, wie viel Vertrauen Eckehard Quin bei den Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst genießt. Er führt die GÖD seit 2023 mit großer Sachkenntnis und mit Augenmaß“, sagt Korosec.

Die Seniorenbund-Präsidentin betont die besondere Bedeutung des Öffentlichen Dienstes für Seniorinnen und Senioren: „Gerade ältere Menschen sind auf eine funktionierende Gesundheitsversorgung, auf Sicherheit und auf eine verlässliche, gut erreichbare Verwaltung angewiesen. Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst leisten dafür jeden Tag Großartiges.“

Beim Thema Digitalisierung sieht Korosec viele Gemeinsamkeiten: „Eckehard Quin hat recht: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Digitalisierung muss die Beschäftigten entlasten und darf niemanden zurücklassen. Für ältere Menschen muss der persönliche Kontakt mit Ämtern und Behörden weiterhin möglich sein.“

Korosec wünscht Eckehard Quin für die kommenden fünf Jahre viel Kraft und Erfolg.