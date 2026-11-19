Wien (OTS) -

Der ÖGB unterstützt den Vorschlag für europaweite Unternehmensabgaben für Großkonzerne und eine EU-weite Digitalsteuer. Da das EU-Budget und der Binnenmarkt maßgeblich den Unternehmen zugutekommen, fordert der ÖGB, Großkonzerne künftig stärker an dessen Finanzierung zu beteiligen.

Der Vorschlag sieht vor, dass Konzerne mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro eine Abgabe von 0,05 Prozent auf ihren Umsatz für den EU-Haushalt zahlen. Betroffen sind ausschließlich Großkonzerne. Laut EU-Kommission wären es etwas mehr als 100 Unternehmen in Österreich.

Faire Lastenverteilung statt Mehrbelastung

Derzeit finanzieren Arbeitnehmer:innen, Pensionist:innen und Konsument:innen rund 80 Prozent des österreichischen Budgets – und damit auch den Großteil des EU-Mitgliedsbeitrags. Eine weitere Mehrbelastung der Bevölkerung lehnt der ÖGB klar ab.

„Große Konzerne profitieren massiv vom europäischen Binnenmarkt. Es ist nur fair, dass sie auch einen angemessenen Beitrag zum EU-Budget leisten. Die Last darf nicht weiter einseitig bei Beschäftigten, Pensionist:innen und Konsument:innen landen“, sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB.

„Eine Unternehmensabgabe für Großkonzerne und eine EU-weite Digitalsteuer sind wichtige Schritte zu mehr Steuergerechtigkeit in Europa. Sie treffen kleine und mittlere Unternehmen nicht und schaffen eine solidere Basis für europäische Zukunftsinvestitionen“, so Pfister.

EU-Gelder gezielt investieren

Neben einer gerechten Einnahmenseite pocht der ÖGB auch auf eine ernsthafte Diskussion darüber, wofür die europäischen Gelder ausgegeben werden.

Der ÖGB fordert, EU-Mittel gezielt für öffentliche Investitionen mit hohem gesellschaftlichem Mehrwert einzusetzen. Energienetze, Standort- und Beschäftigungssicherung sowie Klimaschutz brauchen verlässliche Finanzierung.

„EU-Mittel müssen dort ankommen, wo sie Zukunft sichern: in modernen Energienetzen, im öffentlichen Verkehr, in Bildung, Kinderbetreuung, sozialem Wohnbau und im Klimaschutz. Investieren statt kaputtsparen muss der Maßstab für den künftigen EU-Haushalt sein“, sagt Pfister abschließend.

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein. www.oegb.at