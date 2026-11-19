Wien (OTS) -

Die Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 veröffentlicht mit dem EVA Reporting 2026 erstmals Kennzahlen (KPIs) zu den Entwicklungszielen der Seestadt Wiens. EVA steht für Evaluierung, Zwischenbilanz und Zielsystem. Den Bezugsrahmen bilden die Leitlinien des Stadtentwicklungsplans 2035 (Wien-Plan). Die präsentierten Zahlen stammen aus Erhebungen im Zeitraum 2024 bis 2025.

Die wichtigsten Ergebnisse aus EVA 2026:

Wirtschaft: Rund 600 Betriebe haben sich bereits in der Seestadt angesiedelt, mehr als 6.000 Menschen arbeiten im noch jungen Stadtteil. Mit der Schulnote 1,6 bewerten die Beschäftigten den Gesamteindruck des Standorts sehr positiv.

Die Erdgeschoßlokale sind zu 94 % vermietet.

Rund 600 Betriebe haben sich bereits in der Seestadt angesiedelt, mehr als 6.000 Menschen arbeiten im noch jungen Stadtteil. Mit der Schulnote 1,6 bewerten die Beschäftigten den Gesamteindruck des Standorts sehr positiv. Die Erdgeschoßlokale sind zu 94 % vermietet. Nachhaltigkeit: Mehr als 20 % der bis 2024 hergestellten Straßen, Wege und Plätze werden künftig durch ausgewachsene Bäume überschirmt sein.

Die Qualität des öffentlichen Raums wird von den Seestädter Bewohner:innen und Unternehmen mit der durchschnittlichen Schulnote 2,2 beurteilt.

Das Seestadt-Ziel bei der Flächeninanspruchnahme pro Einwohner:in liegt bei ≤80 m². Aktueller Stand: 65 m² (Wien-Durchschnitt: rund 122 m²), mit weiterer Entwicklung wird das Ergebnis in Richtung Zielwert steigen.

Mehr als 20 % der bis 2024 hergestellten Straßen, Wege und Plätze werden künftig durch ausgewachsene Bäume überschirmt sein. Die Qualität des öffentlichen Raums wird von den Seestädter Bewohner:innen und Unternehmen mit der durchschnittlichen Schulnote 2,2 beurteilt. Das Seestadt-Ziel bei der Flächeninanspruchnahme pro Einwohner:in liegt bei ≤80 m². Aktueller Stand: 65 m² (Wien-Durchschnitt: rund 122 m²), mit weiterer Entwicklung wird das Ergebnis in Richtung Zielwert steigen. Wohnen und Mobilität: 95 % der Seestädter:innen leben sehr gern oder gern in der Seestadt. 84,6 % der Alltagswege werden zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis zurückgelegt.

Auf Kurs mit EVA

Den gesamtstädtischen Rahmen für die Entwicklung der Seestadt bildet der Wien-Plan, der Stadtentwicklungsplan 2035. Er rückt Klima- und Ressourcenthemen stark in den Vordergrund und setzt auf eine polyzentrale Struktur. Darin gesetzt: die Seestadt mit ausgezeichneter Nahversorgung, zukunftsfitten Arbeitsplätzen, umfassender sozialer Infrastruktur und kurzen Alltagswegen.

„ Als neues regionales Zentrum wird die Seestadt zukünftig noch stärker den Wiener Nordosten und das Umland versorgen und vernetzen. Auch international ist sie längst Referenzprojekt für zukunftsfähige Stadtentwicklung. Allein 2025 haben uns Delegationen aus 36 Nationen besucht. In dieser Rolle wachsen die Verantwortung und der Anspruch, Qualitäten und Entwicklungen nachvollziehbar und überprüfbar darzulegen. Unser Monitoring EVA liefert uns dafür die Grundlage “, so Sabine Müller, Vorständin der Wien 3420.

„ EVA ist für uns ein wichtiges Steuerungsinstrument: Prioritäten lassen sich begründen, Entscheidungen beruhen auf überprüfbaren Daten. Das hilft uns, die Standards im Blick zu behalten, die nicht verhandelbar sind, und gleichzeitig in der laufenden Entwicklung der Seestadt flexibel zu bleiben und auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren “, betont Wien 3420-Vorstand Robert Grüneis die Relevanz des Reportings.

Was die Zahlen im Detail zeigen:

Substanzieller Wirtschaftsstandort

Die Seestadt hat sich als attraktiver Ort für die Wirtschaft etabliert. Die Anzahl der ansässigen Unternehmen (plus 41 Betriebe oder 7,3 % von 2024 auf 2025) steigt dabei kontinuierlich. Branchenspezifische Betriebsansiedelungen in Industrie 4.0 und Life Sciences, die auch in einem eigenen KPI ausgewiesen werden, verzeichnen ebenfalls Zuwächse. Der Vermietungsstand der Erdgeschoßlokale liegt bei sehr guten 94 %, im Bereich Handels-, Gewerbe- und Büroflächen sind es 84 %.

Die Menschen, die in der Seestadt arbeiten, geben dem Gesamteindruck des Stadtteils die sehr gute Schulnote 1,6. Dabei schätzen sie beispielsweise das Angebot an Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs und relevanten Dienstleistungen oder die gute öffentliche Verkehrsanbindung.

Vorreiterin beim Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung

Das Handlungsfeld „Nachhaltigkeit und Klima“ ist in EVA mit zwei strategischen Zielen gleich doppelt vertreten und umfasst von der klimasensiblen Freiraumgestaltung über den sorgsamen Umgang mit Ressourcen bis zur nachhaltigen Energieversorgung insgesamt 16 KPIs. Sieben davon sind im aktuellen Reporting dargestellt.

Bereits zum Zeitpunkt der Erhebung des Überschirmungsgrads 2024 waren auf den bis dahin hergestellten Straßen, Wegen und Plätzen der Seestadt 1.080 Bäume gepflanzt. Diese werden nach 40 Standjahren rechnerisch 20,2 % dieser Flächen mit ihren Kronen überschirmen. Die Berechnung basiert auf Mindestkronendurchmessern und stellt damit eine konservative Einschätzung dar. Daher – sowie durch die laufende Weiterentwicklung der Planungen – ist zu erwarten, dass die tatsächliche Überschirmung den Zielwert von 25 % deutlich früher erreichen bzw. übertreffen wird.

Mit 65 m² Flächeninanspruchnahme pro Einwohner:in wird besonders sparsam mit wertvollem Boden umgegangen. Berücksichtigt werden dabei Siedlungs-, Verkehrs-, Freizeit- und Erholungsflächen inklusive Parks. Im Vergleich: Der Wiener Durchschnitt beim Bodenverbrauch liegt bei rund 122 m², der österreichische ohne Wien bei 758,1 m² (ÖROK-Bodenmonitoring 2025 / Stadt Wien).

Den öffentlichen Freiräumen wird von den Menschen vor Ort ein gutes Zeugnis ausgestellt (Durchschnittsnote 2,2): So geben die Bewohner:innen die Schulnote 1,95, Unternehmer:innen eine 2,5, wobei die Parameter Barrierefreiheit, Sauberkeit und Sicherheit am positivsten beurteilt werden.

Ein Stadtteil, der im Alltag funktioniert

Die Ergebnisse in EVA zeigen auch, wie gut die Seestadt ihren eigenen Anspruch als lebenswerter Wohnort bereits erfüllt: 95 % der 2024 befragten Bewohner:innen leben sehr gern (73 %) oder gern (22 %) hier, den Gesamteindruck der Seestadt bewerten auch sie mit der Schulnote 1,6.

84,6 % aller Alltagswege wurden laut Erhebung 2025 zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, womit die Seestadt ihren ambitionierten Zielwert von 85 % aller Wege im Umweltverbund beim Modal Split bereits nahezu erreicht. Mit 197 privaten PKW pro 1.000 Einwohner:innen ist der PKW-Besitz besonders gering, in ganz Wien lag der Wert bei 284,6.

Das vollständige EVA Reporting 2026 mit den kommentierten Ergebnissen zu 29 KPIs ist unter www.aspern-seestadt.at/EVA abrufbar.

Mehr über EVA

Die Entwicklung von „EVA – Evaluierung, Zwischenbilanz und Zielsystem für die Seestadt“ begann 2022 und resultierte in einem Ziel- und Messsystem, das strategische Leitbilder in überprüfbare Kennzahlen übersetzt. Für den Monitoring-Bericht 2026 wurden 29 der aussagekräftigsten Key Performance Indicators (KPIs) ausgewählt. Die aktuell berichteten Ergebniswerte beziehen sich auf die Jahre 2024 bzw. 2025.

Wien 3420 aspern Development AG

Für die Entwicklung der Seestadt ist die Wien 3420 aspern Development AG zuständig. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für potenzielle Projektwerber, betreibt das Standortmarketing, die Akquisition von Partnern und die Verwertung von Flächen. In enger Kooperation mit der Stadt Wien werden die städtebauliche Planung, die Flächenwidmung und die infrastrukturelle Erschließung vorangetrieben. In der Zusammenarbeit mit den rund 20 beteiligten Dienststellen der Stadt Wien sowie mit den darüber hinaus involvierten Projektentwicklern und Investoren wird die Wien 3420 AG seit 2011 von der Projektleitung Seestadt Aspern in der Baudirektion der Stadt Wien unterstützt.

Über die Seestadt

Die Seestadt ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Im Nordosten Wiens gelegen, verbindet sie Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit. Hier werden zukünftig mehr als 25.000 Menschen leben und über 20.000 Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen. Als neues regionales Zentrum der Donaustadt geplant, ist die Seestadt mit rd. 25 Jahren Entwicklungszeitraum und einem Verwertungshorizont bis in die 2030er Jahre heute bereits zu beinahe der Hälfte realisiert.