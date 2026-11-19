Wien (OTS) -

Als weiteren Beweis für die völlige Planlosigkeit und das handwerkliche Versagen der Verlierer-Ampel aus ÖVP, SPÖ und NEOS bezeichnete heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger die bekannt gewordene Nachbesserung beim sogenannten „Zukunftsdepot“. Nachdem die Bundesregierung am 20. Oktober großspurig verkündet hatte, dass auch Großeltern, Verwandte und Paten einzahlen können, im Begutachtungsentwurf dann plötzlich nur noch die gesetzlichen Vertreter zuließ und diese unter dem Vorwand der Geldwäscheprävention unter Generalverdacht stellte, heißt es nun: Bis zu fünf von den Obsorgeberechtigten bei der Bank namhaft gemachte Personen dürfen einzahlen. ÖVP-Bundeskanzler Stocker dazu: „Ich halte mein Wort.“

„Das ist kein Halten des Worts, das ist das typische Chaos dieser Dilettantentruppe! Zuerst große Ankündigungen mit medialem Getöse, dann das genaue Gegenteil im Entwurf, und nach der berechtigten Kritik – auch von uns Freiheitlichen – ein halbherziger Rückzieher. Fünf Personen, die von den Eltern erst gemeldet werden müssen, sind kein offener Zugang für Großeltern und Paten, sondern weiterhin bürokratische Schikane und Bevormundung. Diese Verlierer-Ampel hat jeden Bezug zur Lebensrealität unserer Familien verloren und produziert nur noch PR-Schmähs und bürokratischen Sondermüll!“, kritisierte Berger.

Besonders kritisierte die freiheitliche Familiensprecherin, dass die Grundprobleme des Modells ungelöst bleiben: „Die massive Teuerung schnürt den Familien längst die Luft ab. Vielen Eltern bleibt am Monatsende kaum noch ein Cent übrig – von 5.000 Euro jährlicher Einzahlung ganz zu schweigen. Anstatt die Menschen im Hier und Jetzt endlich spürbar zu entlasten und etwa die ausgesetzte Valorisierung der Familienbeihilfe rückgängig zu machen, vertröstet man sie auf ein Depot, das frühestens ab 2027 kommt, von dem die Kinder erst mit 18 profitieren und von dem vor allem jene profitieren, die ohnehin genug Geld haben. Das ist keine Zukunftsvorsorge, das ist Showpolitik für Besserverdiener und ein glatter Etikettenschwindel!“

„Wir Freiheitlichen haben dieses lebensfremde Konstrukt von Anfang an abgelehnt, weil es unseren Familien keinerlei Hilfe im Hier und Jetzt bietet. Wer heute nicht weiß, wie er den nächsten Wocheneinkauf, die Miete oder die Stromrechnung bezahlen soll, braucht sofortige Entlastungen und keine weiteren PR-Versprechen, die schon nach wenigen Tagen wieder relativiert werden. So sieht die Politik dieser Verlierer-Ampel aus: viel heiße Luft, große Schlagzeilen und am Ende nichts als Enttäuschung!“, stellte Berger fest.

„Österreich braucht endlich eine Politik mit Hausverstand für unsere Familien statt lebensfremder Showpolitik! Unsere Familien brauchen keine weiteren Experimente und bürokratischen Konstrukte dieser Verlierer-Ampel. Sie brauchen eine Politik, die ihnen wieder Luft zum Atmen lässt. Schluss mit den leeren Versprechen, Schluss mit der Bevormundung – und endlich echte Entlastung im Hier und Jetzt!“, so Berger.