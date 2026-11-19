Wien (OTS) -

Der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak reagierte heute besorgt auf einen Medienbericht, wonach eine Patientin 14 Monate auf eine Hüft-Operation hätte warten müssen und sich deshalb für einen über 10.000 Euro teuren Eingriff im privaten Sektor entschied. Für Kaniak sei dieser Fall ein alarmierendes Beispiel für die wachsenden Probleme im österreichischen Gesundheitssystem: „Wenn Menschen, die ihr Leben lang in das Solidarsystem eingezahlt haben, monatelang mit Schmerzen auf eine notwendige Operation warten müssen, dann läuft etwas grundlegend falsch. Schmerzen statt OP-Termin – das ist das Gesundheitssystem von SPÖ-Ministerin Schumann. Es darf nicht sein, dass am Ende die Geldbörse darüber entscheidet, wie schnell man Zugang zu medizinischer Hilfe bekommt und wie schnell man seine Schmerzen los wird.“

Die von der Wiener Stadtregierung präsentierte Online-Plattform zur Vergabe von OP-Terminen sei zwar ein erster Schritt, greife aber laut Kaniak deutlich zu kurz. „Eine digitale Plattform mag die Verwaltung von Wartelisten erleichtern, sie schafft aber keinen einzigen zusätzlichen OP-Termin und löst nicht den zugrundeliegenden Mangel an Personal und Ressourcen. Das ist reine Symptombekämpfung, während die eigentlichen Ursachen der langen Wartezeiten unangetastet bleiben. So ein System hilft einem Patienten höchstens bei der Entscheidung ob ‚Privat‘ oder ‚Kasse‘. Die Patienten brauchen keine bessere Verwaltung des Mangels, sondern eine tatsächliche Verbesserung des Angebots“, so Kaniak.

Abschließend forderte der FPÖ-Gesundheitssprecher von Gesundheitsministerin Schumann und der Bundesregierung ein umfassendes Konzept zur Sanierung des Gesundheitssystems. „Was wir dringend benötigen, sind tiefgreifende strukturelle Maßnahmen. Dazu gehören attraktivere Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die erforderlichen Behandlungskapazitäten zu schaffen, eine Stärkung des kassenärztlichen Bereichs zur Entlastung der Spitäler und eine effizientere Planung der Versorgung. Die Gesundheit der Österreicher muss oberste Priorität haben, und dafür braucht es mehr als nur digitale Verwaltungswerkzeuge.“