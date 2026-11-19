Wien (OTS) -

„Eckehard Quin hat in seiner bisherigen Tätigkeit bewiesen, dass er die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst mit großem Engagement, Sachverstand und Nachdruck vertritt. Er kennt die Herausforderungen der Beschäftigten und setzt sich konsequent für ihre Interessen ein. Seine Erfahrung, sein Einsatz und seine Handschlagqualität machen ihn zu einer starken Stimme des Öffentlichen Dienstes. Ich gratuliere ihm herzlich zur Wiederwahl als GÖD-Vorsitzender und freue mich auf die Fortsetzung unserer guten und konstruktiven Zusammenarbeit“, so ÖAAB-Bundesobmann Abg.z.NR August Wöginger anlässlich des GÖD-Bundeskongresses.

ÖAAB-Generalsekretär Abg. z. NR Lukas Brandweiner schloss sich den Glückwünschen an: „Ich schätze Eckehard Quin als engagierten Gewerkschafter, verlässlichen Partner und vor allem als Menschen, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Kolleginnen und Kollegen hat. Er steht mit voller Überzeugung für die Interessen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ein und verliert dabei nie den Blick für das Wesentliche: die Menschen, die tagtäglich Großartiges für unser Land leisten. Ich gratuliere Eckehard sehr herzlich zur verdienten Wiederwahl und freue mich auf die weitere gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“