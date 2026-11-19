Wien (OTS) -

Pressekonferenz mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner: Projekt zeigt, wie Frauen* mit Behinderungen eigene Wege finden müssen, um mit finanziellen Schwierigkeiten und vielfältigen Belastungen im Alltag umzugehen.

Mehr als 60 Frauen* mit Behinderungen haben ihre Expertise und ihr Erfahrungswissen in das Projekt „Frauen* mit Behinderungen als Mentorinnen für ökonomische Selbstbestimmung – Strategien zur Entlastung von Mental Load“ eingebracht. Die Ergebnisse zeigen, mit welchen Strategien Frauen* mit Behinderungen ihre ökonomische Selbstbestimmung gestalten und wo sie dabei an strukturelle und sozialrechtliche Grenzen stoßen. Zur ohnehin ungleich verteilten Sorgearbeit von Frauen* kommt ein behinderungsspezifischer Mental Load hinzu.

Während der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ (25. November bis 10. Dezember) und im Vorfeld des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen (3. Dezember) präsentieren Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Projektleiterin Sabine Mandl und Projektpartnerin Heidemarie Egger die zentralen Ergebnisse des vom BMFWF geförderten Projekts. Ökonomische Selbstbestimmung ist eine Voraussetzung dafür, dass Frauen* mit Behinderungen selbstbestimmt und gewaltfrei leben können.

Wann: Donnerstag, 26. November 2026, 11:00–12:00 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 1, 1010 Wien

Anmeldung: Die Pressekonferenz findet im hybriden Format statt. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis spätestens 26. November 2026, 9:00 Uhr.

Bitte geben Sie dabei bekannt, ob Sie vor Ort oder online teilnehmen möchten.

Die Veranstaltung wird in Österreichische Gebärdensprache übersetzt.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen:

Einblicke in die ökonomischen Lebensrealitäten und Strategien von Frauen* mit Behinderungen

Strukturelle Barrieren und behinderungsspezifischer Mental Load

Handlungsempfehlungen zur Stärkung ökonomischer Selbstbestimmung

Intersektionale Forschungsperspektive auf Behinderung, Geschlecht und soziale Herkunft

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Eva-Maria Holzleitner , Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Sabine Mandl , Senior Researcher, Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte

, Senior Researcher, Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte Heidemarie Egger, Co-Vorsitzende, FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen



Zur Projektwebseite: https://gmr.lbg.ac.at/frauen-mit-behinderungen-als-mentorinnen-fuer-oekonomische-selbstbestimmung-strategien-zur-entlastung-von-mental-load/

Einladung zur Pressekonferenz: Ökonomische Selbstbestimmung von Frauen* mit Behinderungen: Zwischen individuellen Strategien und strukturellen Grenzen

Pressekonferenz mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner: Projekt zeigt, wie Frauen* mit Behinderungen eigene Wege finden müssen, um mit finanziellen Schwierigkeiten und vielfältigen Belastungen im Alltag umzugehen.

Datum: 26.11.2026, 11:00 Uhr - 26.11.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 1

1010 Wien

Österreich