Wien (OTS) -

Am Dienstag fand unter dem Thema "Patient Journey – fair und digital zum Termin" die erste Diskussionsveranstaltung der Wiener Ordensspitäler der Reihe "Perspektiven // Partnerschaften" statt. Der Abend wurde im Hietzinger St. Josef Krankenhaus Wien organisiert. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker betonte im Rahmen seines Eröffnungsstatements, stolz auf alle Wiener Fondskrankenanstalten zu sein, insbesondere aber auch auf die Partnerschaftlichkeit und Gesprächskultur im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Wiener Gesundheitssystemlandschaft. Seitens der Systempartner werde oft der eigene Blickwinkel anstatt der Patient:innenperspektive ins Zentrum gerückt. "Ich sehe es als meine eigentliche Aufgabe, immer wieder die Sicht der Patient:innen einzunehmen", so Hacker. Er verwies auf die erfolgreiche Bewältigung der vor wenigen Jahren noch allgegenwärtigen Wartezeiten bei Geburtenabteilungen in Wien. Heute würden 95 Prozent der Geburten genau in jenem Krankenhaus erfolgen, das sich die werdenden Eltern gewünscht hatten. "Ein gutes Gesundheitssystem muss die Patient:innen abholen." 1450 komme hier mit stark steigenden Anrufen eine Schlüsselposition zu, ebenso der gemeinsamen Plattform www.op-termin.wien für Hüft- und Knie-Operationen sowie den Erstversorgungsambulanzen. "Es geht darum, die Menschen auf der Suche nach der passenden Gesundheitseinrichtung abzuholen und zu begleiten", stellte Hacker klar. Ein weiterer Schritt sei die im Rahmen der Realisierung der Reformpartnerschaft geplante 24/7-Verfügbarkeit von Primärversorgung in den Bereichen Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Gynäkologie und Zahnmedizin. "Im Ergebnis spüren die Menschen in Wien bereits, dass sich da etwas verändert hat – und weiter im positiven Wandel ist. Da ist noch ganz viel drinnen. Es geht hier um die Einlösung eines Versicherungs- und Staatsversprechens."

Gesundheitsberatung 1450 und digitale Zugangswege

Das inhaltliche Blitzlicht der Veranstaltung präsentierte Daniel Dick von der Gesundheit Österreich, dem nationalen Public-Health-Institut. Die Bevölkerungsentwicklung erzeuge Druck auf das Gesundheitssystem. Daher habe man zentrale Handlungsfelder definiert. Neben der Weiterentwicklung der Plattform gesundheit.gv.at und der Primärversorgung nannte Dick hier die Digitalisierung und Fortentwicklung der eHealth-Infrastruktur und die Gesundheitsberatung 1450. Der "idealtypische Patient:innenweg" gebe den Patient:innen Orientierung und führe die Bevölkerung über ein zentrales Informations- und Zugangsportal mit Hilfe von 1450 über die Primär- und Sekundärversorgung bis zur stationären Versorgung. Dick betonte, dass bis zu 72 Prozent der Empfehlungen von 1450 eingehalten würden.

Wartezeiten und Recht auf Behandlung: Rechtliche Rahmenbedingungen

Ob es ein Recht auf einen Termin innerhalb einer gewissen Zeit gebe, wurde von Gisela Ernst, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Abteilung Medizinrecht (Universität Wien), beantwortet. "Bei manchen Fällen ergibt sich das aus dem Sozialversicherungsrecht, in der Regel gibt es aber keine so detaillierten Vorgaben - insbesondere nicht für den rein intramuralen Bereich." Patient:innen können sich aber auf ein Recht auf Behandlung nach dem Stand der Wissenschaft berufen, zudem gibt es den Versorgungsauftrag der Bundesländer, ausreichende Kapazitäten für ihre Landesbevölkerung bereitzuhalten.

Digitale Terminvergabe: Fairer Zugang zu Gesundheitsangeboten

Sigrid Miksch-Rumpold, Kompetenzfeld Future Health der Vinzenz Gruppe, verwies auf das Selbstverständnis der Vinzenz Gruppe und allgemein der Ordensspitäler, "einen fairen und niederschwelligen Zugang zu Terminen und Gesundheitsangeboten" zu bieten. Standardisierte Prozesse seien die Basis, "die Digitalisierung schafft die Transparenz". Die breite Anbindung an 1450 habe sich sehr gut bewährt, ebenso die Plattform www.op-termin.wien für elektive Eingriffe. Miksch-Rumpold unterstrich auch die Bedeutung von www.hallo-gesundheit.at als digitalem Assistenten für Termine, Befunde und Sprechstunden. Zudem betonte Sigrid Miksch die Bedeutung der Gesundheitsparks der Vinzenz Gruppe (www.gesundheitsparks.at), in denen diese mit vielen selbständigen Partner:innen Menschen in allen Lebensphasen von der Prävention über den klinischen Bereich bis hin zu Pflege und Rehabilitation mit vielfältigen Angeboten und innovativen Lösungen begleitet.

Wiener Ordensspitäler: Zusammenarbeit und Rechtssicherheit in der Telemedizin

Der Sprecher der Wiener Ordensspitäler, Heinrich Resch, unterstrich abschließend die Bedeutung von Rechtssicherheit für Gesundheitsberufe wie für Patient:innen im digitalen Raum. Telemedizin müsse die persönliche Zuwendung ergänzen. Die Zusammenarbeit der Wiener Ordensspitäler mit der Stadt Wien funktioniere im Rahmen "der Trias 'Digitaler! Ambulanter! Akuter!'" sehr gut. Als Beispiele nannte auch Resch die Anbindung zahlreicher Ambulanzen an 1450 und die Plattform www.op-termin.wien .

Die Wiener Ordensspitäler umfassen das Barmherzige Brüder Krankenhaus (1020 Wien), das Franziskus Spital (1030 und 1050 Wien) und die Spitäler der Vinzenz Kliniken Wien [Herz-Jesu Krankenhaus (1030 Wien), Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (1060 Wien), Orthopädisches Spital Speising (1130 Wien), St. Josef Krankenhaus Wien (1130 Wien), Göttlicher Heiland Krankenhaus (1170 Wien)].

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie