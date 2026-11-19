Wien (OTS) -

Ab Freitag bis Mitte Dezember 2026 läuft der Kinospot „Inklusion soll kein Wunsch bleiben!“ in 14 Kinos in Wien und Niederösterreich. Stefanie Hummel hat ihn als Protagonistin und Co-Regisseurin gemeinsam mit weiteren Kund:innen von HABIT – Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam und der Filmproduktionsfirma Blendwerk gestaltet. Der Spot macht auf die Anliegen von Menschen mit Behinderungen aufmerksam und zeigt, was Selbstbestimmung und Teilhabe im Alltag bedeuten. 2027 erscheint der dokumentarische Kurzfilm „Trust The Magic“, der einen ausführlichen Einblick in Hummels Alltag gibt.

Nichts über uns – ohne uns!

Zu den Motiven des Kinospots zählen ein gemeinsames Picknick und Luftballons mit Wünschen. Die Botschaft ist deutlich: Menschen mit Behinderungen gehören selbstverständlich dazu. Stefanie Hummel und weitere Kund:innen von HABIT setzen sich im Spot für Respekt, gegenseitige Rücksichtnahme sowie Raum für Individualität und Teilhabe ein. „Was wir uns wünschen, ist für viele Menschen selbstverständlich. Denn ein inklusives Miteinander beginnt oft im Kleinen“, so Hummel. Die Protagonist:innen stehen dabei nicht nur vor der Kamera, sondern bestimmen auch mit, was über ihr Leben erzählt wird und wie. „Selbstbestimmung ist für mich, dass ich meine Meinung ganz offen vertrete“, unterstreicht die 38-jährige Wienerin, die sich seit einem Jahr auch im Kund:innen-Rat des Fonds Soziales Wien für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen stark macht.

Die Idee hinter dem Kinospot

Gerald Baumann und Matteo Molina von der Filmproduktionsfirma Blendwerk begleiten Stefanie Hummel seit rund einem Jahr für eine Dokumentation in ihrem Alltag. Während der Dreharbeiten entstand auf ihren Wunsch die Idee, mit einem Kinospot die Anliegen von Menschen mit Behinderungen sichtbar zu machen. „Menschen mit Behinderungen sollen ihre Wünsche äußern, Entscheidungen mitgestalten und im öffentlichen Leben selbstverständlich sichtbar und hörbar sein können“, so Andreas Kauba, Geschäftsführer von HABIT. Neben politischen und strukturellen Rahmenbedingungen braucht Inklusion auch diese Begegnungen im Alltag. „Wir unterstützen deshalb Projekte wie diesen Kinospot, die den Perspektiven unserer Kund:innen Raum in der Öffentlichkeit geben“, so Kauba.

Hier geht es zum Kinospot: https://www.hb.at/habit-doku

HABIT – Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam

Das HABIT - Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam steht für qualitativ hochwertige Betreuung von Menschen mit mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf. Das interdisziplinäre Team von HABIT bietet rund 480 Betreuungsplätze in 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, das waberl für zeitlich befristetes Wohnen, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung zuhause. HABIT ist Teil der „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe. Die Leistungen von HABIT werden durch den Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien, der Wiener Kinder- und Jugendhilfe sowie durch das Land Niederösterreich gefördert. hb.at/habit