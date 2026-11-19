Linz (OTS) -

Für die langen, finsteren Abende in der kalten Jahreszeit sind Vorlesebücher für Kinder und ihre Eltern eine tolle gemeinsame Freizeitbeschäftigung. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat daher 17 aktuelle Vorlesebücher für Kinder getestet. Unterstützt wurden sie von Kindergartenkindern und deren Pädagog:innen. Sechs der getesteten Bücher wurden mit „Sehr empfehlenswert“ bewertet, darunter drei absolute Lieblingsbücher.



17 Vorlesebücher für zwei- bis sechsjährige Kinder wurden getestet. Das wesentlichste Kriterium für die Beurteilung war, dass die Kinder die Bücher gerne vorgelesen bekommen. Ganz wesentlich dafür ist, dass sie den Inhalt der Geschichten verstehen und die Bilder gerne anschauen. Zudem müssen die Altersangaben passen.



Absolute Lieblingsbücher

Von drei Büchern konnten die Kinder gar nicht genug bekommen und auch die Pädagog:innen bewerteten diese mit „Sehr empfehlenswert“.

Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis: Das Buch begeisterte nicht nur die Kinder, sondern auch die Pädagog:innen wollten wissen, wie es auf der nächsten Seite weitergeht.

Das Buch begeisterte nicht nur die Kinder, sondern auch die Pädagog:innen wollten wissen, wie es auf der nächsten Seite weitergeht. Die Tortenhexe: Die Veränderung der Hexe war für die Kinder sehr lustig. Die Kinder lernen, dass etwas Mut im Leben oft von Vorteil ist und hilft.

Die Veränderung der Hexe war für die Kinder sehr lustig. Die Kinder lernen, dass etwas Mut im Leben oft von Vorteil ist und hilft. Stille Post: Das Buch begeisterte die Kinder durch die entstandenen „verdrehten Wörter“ und animierte, selbst „Stille Post“ zu spielen.

Sechs Bücher kamen nicht so gut an

Jene sechs Geschichten, die bei Kindern und Pädagog:innen weniger gut ankamen, waren schwierig zu verstehen. Sie wären daher eher für ältere Kinder geeignet, da sie zu viel Text beinhalten. Die Kinder wollten diese Bücher nicht noch einmal vorgelesen bekommen.



So wird Vorlesen zum Abenteuer im Kopf ihres Kindes

Achten Sie auf eine ruhige Atmosphäre. Orte wie das gemütliche Sofa oder Bett sind ideal, um gemeinsam in Geschichte „abzutauchen“.

Am besten ist es, jeden Tag zur selben Zeit vorzulesen, z.B. abends vor dem Schlafengehen. So kann der Tag ruhig ausklingen.

Kinder wissen, was sie wollen. Lassen Sie es das Buch selbst auswählen.

Lesen sie immer langsam und deutlich vor. Arbeiten Sie mit Lautstärke und geben Sie den einzelnen Charakteren in der Geschichte persönliche Stimmen.

Lassen Sie Unterbrechungen und Fragen zu und diskutieren Sie am Ende das gemeinsam Gelesene.

Richten Sie Ihrem Kind ein kleines Bücherregal ein, wo es seine Bücher sammeln kann.

Nehmen Sie Ihr Kind mit zu den Orten, wo es Bücher in Hülle und Fülle gibt. Suchen Sie im Fachhandel oder in der Bibliothek gemeinsam nach Büchern und lassen Sie sich vor Ort beraten.

Die gesamten Testergebnisse finden Sie hier.