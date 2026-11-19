Wien (OTS) -

„Wenn das Fortpflanzungsmedizingesetz demnächst reformiert wird, ist das ein guter Zeitpunkt, auch die Kinderrechte in diesem Zusammenhang stärker in den Fokus zu rücken“ , sagt Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich. Geplant ist die Zulassung von Social Egg Freezing. Im Gespräch ist weiters, Einzelpersonen den Zugang zur Reproduktionsmedizin - Stichwort „Single Moms per Choice" zu öffen. Dazu wird das Urteil des Verfassungsgerichtshofs abgewartet.

Reproduktionsmedizin betrifft in hohem Maße Kinderrechte

„Menschen mit Kinderwunsch treffen Entscheidungen nicht nur für sich, sondern auch für das erhoffte und erwünschte Kind. Daher ist es wichtig, dass Kinderrechte eingehalten werden und der Gesetzgeber entsprechende Schutzbestimmungen erlässt“ , erläutert Kronthaler. Folgende Kinderrechte entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention gilt es unter anderen in der Reproduktionsmedizin zu gewährleisten: Kinder haben

das Recht auf Kenntnis der eigenen Herkunft und von seinen Eltern betreut zu werden (Artikel 7 der UN-Kinderrechtskonvention),

das „Recht, nicht verkauft oder gehandelt zu werden“ (35 KRK),

das „Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit“ (Artikel 24 KRK).

Grundsätzlich haben Kinder das „Recht, dass bei allen Maßnahmen, die sie betreffen, ihr Wohl und ihre Interessen berücksichtigt werden“ (Artikel 3 KRK). Dazu hat sich auch Österreich in Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes der Kinderrechte verpflichtet.

aktion leben österreich verweist auf fünf zentrale Punkte zur Einhaltung der Kinderrechte:

Kinder haben das Recht, ihre Herkunft zu erfahren. Daher darf es weiter keine anonyme Keimzellspenden (Samen- und Eizellspende) geben. Das versprochene Keimzellspendenregister ist umzusetzen.

Eine Altersgrenze, die die Risiken von späten Schwangerschaften für Frauen und Kinder mitbedenkt, gibt es derzeit nur für die Empfängerin von Eizellspenden. Sie liegt bei 45 Jahren und sollte auch beim Social Egg Freezing eingehalten werden.

Eine umfassende Begleitforschung ist dort einzuführen, wo sie bisher fehlt, etwa zur Eizellspende sowie bei geplanten neuen Methoden. Die verpflichtende Statistik ist eine reine Summenzählung ohne Aussagekraft über die Folgen für Frauen und Kinder.

Sollte Reproduktionsmedizin für Single-Mütter geöffnet werden, wünschen wir uns für die Frauen eine verpflichtende, unabhängige Beratung zur Aufklärung über Kinderrechte, um die nächsten Schritte reflektieren zu können und zur sozialrechtlichen Abklärung.

Jedenfalls ist das Verbot von Leihmutterschaft beizubehalten und abzusichern, da Leihmutterschaft als Form des Kinderhandels gesehen werden muss und daher den Kinderrechten widerspricht.

aktion leben österreich berät zu Kinderwunsch und Fortpflanzungsmedizin

aktion leben österreich bietet seit kurzem psychosoziale Beratung zu den Themen „Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin“ an. Dieses Angebot richtet sich an Frauen und Paare, die Begleitung im Prozess des Kinderwunsches, bei einer Schwangerschaft nach einer Kinderwunschbehandlung oder auch im Fall von Verlusten oder Trauer wünschen.

aktion leben österreich stellt psychosoziale Beratung als Ergänzung zu der medizinischen Beratung ab sofort zur Verfügung.