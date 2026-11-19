Wien (OTS) -

Die Beschäftigten der österreichischen Gebäudereinigung können mit Jahresbeginn 2027 auf ein reales Plus bei ihren Löhnen bauen. Aufgrund des bereits 2025 abgeschlossenen dreijährigen Kollektivvertrags steigen die Löhne ab 1. Jänner 2027 um 3,6 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte über der rollierenden Inflation in Höhe von 3,3 Prozent im maßgeblichen Zeitraum von Oktober 2025 bis September 2026.

„Diese Lohnerhöhung ist eine gute Nachricht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gebäudereinigung. Sie zeigt, dass sich eine verantwortungsvolle und langfristig ausgerichtete Kollektivvertragspolitik auszahlt. Die Beschäftigten erhalten nicht nur einen vollen Inflationsausgleich, sondern auch einen echten Reallohnzuwachs“, betont Gernot Kopp, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudemanagement in der Gewerkschaft vida.

Vorausschauend sei vereinbart worden, dass, sollte die Inflationsrate über 2,8 Prozent liegen, die Differenz auf die paktierten Löhne aufgeschlagen wird. „Dadurch konnten wir noch einmal 0,5 Prozent für die Beschäftigten herausholen“, freut sich Kopp. Zudem wurden die Lohngruppen von 6 auf 4 zum Lohnvorteil der Beschäftigten zusammengelegt. „Besonders profitieren von dieser Zusammenlegung die Beschäftigten in der Krankenhausreinigung, die von der Lohngruppe 5 in die Lohngruppe 3 aufgestuft wurden“, ergänzt der vida-Gewerkschafter.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen Beschäftigte Sicherheit und Verlässlichkeit. Der mehrjährige Kollektivvertragsabschluss hat genau das ermöglicht. Die Kolleginnen und Kollegen wissen frühzeitig, womit sie rechnen können, und profitieren nun von einer nachhaltigen Verbesserung ihrer Kaufkraft“, so Kopp.

Die Gewerkschaft vida sieht die Lohnerhöhung auch als klares Signal der Wertschätzung für eine Branche, deren Bedeutung insbesondere in den vergangenen Jahren deutlich sichtbar geworden ist. Gleichzeitig werde sich die Gewerkschaft weiterhin für faire Arbeitsbedingungen sowie gesunde und tagsüber sichtbare Arbeitsplätze in der der Branche einsetzen.

„Die Beschäftigten in der Reinigung leisten täglich unverzichtbare Arbeit in Bürogebäuden, Krankenhäusern, Schulen, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen. Ihre Arbeit sorgt für Hygiene, Sicherheit und ein funktionierendes Arbeits- und Lebensumfeld für Millionen Menschen in Österreich. Dass ihre Einkommen nun stärker steigen als die Inflation, ist ein verdienter Erfolg und ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Kaufkraft“, hält Kopp abschließend fest.