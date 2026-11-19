Wien (OTS) -

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat gemeinsam mit der Stiftung Warentest elf blonde Intensivcolorationen für die Anwendung zu Hause getestet. Während die meisten Produkte die Farbe langfristig gut halten und graue Haare ausreichend abdecken, weichen die erzielten Blondtöne häufig deutlich von den Herstellerangaben ab. Die ausführlichen Testergebnisse gibt es ab sofort auf www.vki.at/haarfarbe-blond-2026.

Die größte Schwachstelle der getesteten Haarfarben ist die Farbgenauigkeit. Zwar fiel die Färbung meist gleichmäßig aus, die erreichte Nuance entsprach jedoch oft nicht dem auf der Verpackung versprochenen Blondton. Damit bleibt das Ergebnis für Konsument:innen nur schwer vorhersehbar.

Die größte Enttäuschung im Test liefern ausgerechnet die teuersten Produkte. Shyne Professional Keratin Color (26 Euro) und WeColour Haarfarbe (20 Euro) sind ausschließlich online erhältlich. Beide Anbieter werben mit professionellen Farbergebnissen für zu Hause. Im Praxistest wichen die erzielten Farbtöne jedoch so deutlich von den Herstellerangaben ab, dass die weiteren Untersuchungen abgebrochen wurden. Statt des versprochenen Hellblonds entstanden teilweise braune beziehungsweise rosa-violette Haarpartien. Beide Produkte erhielten daher das Urteil „nicht zufriedenstellend“.

Die beiden bestbewerteten Produkte kosten lediglich 2,45 beziehungsweise 6,45 Euro und gehören damit zu den günstigsten Angeboten im Testfeld. Zwar erreicht auch diese Spitzengruppe lediglich das Gesamturteil „durchschnittlich“, sie lieferte jedoch die überzeugendsten Ergebnisse hinsichtlich Farbtreue, Gleichmäßigkeit und Grauhaarabdeckung. „Wer seine Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren. Unsere Untersuchung zeigt, dass teure Produkte keineswegs die besseren Ergebnisse liefern. Problematisch ist vor allem, dass viele Colorationen den versprochenen Farbton verfehlen“, sagt Chemikalien- und Kosmetik-Expertin Birgit Schiller.

Positiv fällt die Haltbarkeit der Farben aus. Selbst nach zahlreichen Haarwäschen blieb die Färbung bei den meisten Produkten weitgehend erhalten. Weniger erfreulich ist die Umweltbilanz: Alle getesteten Colorationen enthalten Stoffe, die schwer biologisch abbaubar sind und beim Ausspülen ins Abwasser gelangen können. Farbreste sollten daher keinesfalls über den Abfluss, sondern im Restmüll entsorgt werden.

SERVICE: Die ausführlichen Testergebnisse gibt es ab 26.11.2026 in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und ab sofort auf www.vki.at/haarfarbe-blond-2026.