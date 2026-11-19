Wien (OTS) -

Husten, Fieber, Infekte: Tausende Kinder liegen derzeit krank zu Hause. In den Arztpraxen herrscht Hochsaison. Für viele berufstätige Eltern beginnt damit auch das Organisieren: Wer bleibt beim kranken Kind? Brauche ich eine Bestätigung vom Arzt/von einer Ärztin? Und was passiert, wenn das Kind länger krank ist?

Die wichtigste Nachricht für Eltern: Wer sein krankes Kind pflegen muss, darf zu Hause bleiben und bekommt unter bestimmten Voraussetzungen weiter sein Gehalt. Das nennt man Pflegefreistellung.

ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller erklärt die wichtigsten Regeln: „Wenn das eigene Kind krank ist, brauchen Eltern vor allem eines: Zeit, um sich darum kümmern zu können. Die Pflegefreistellung ist keine Gefälligkeit des Arbeitgebers, sondern ein gesetzliches Recht.“

Pflegefreistellung: Nicht nur fürs eigene Kind

Arbeitnehmer:innen haben grundsätzlich Anspruch auf Pflegefreistellung.

Pflegefreistellung gibt es nicht nur für die eigenen Kinder. Sie kann auch für die notwendige Pflege naher Angehöriger oder kranker Personen im gemeinsamen Haushalt genutzt werden. Bei nahen Angehörigen ist ein gemeinsamer Haushalt nicht immer notwendig.

Pflegefreistellung nach dem Urlaubsgesetz bedeutet eine Woche Freistellung pro Jahr – ist das Kind unter 12 Jahre alt ist eine zweite Woche möglich. Darüber hinaus gibt es weitere Rechte – diese müssen aber von Fall zu Fall einzeln geprüft werden. Hier helfen Betriebsrat und Gewerkschaften gerne weiter.

Keine Erlaubnis des Arbeitgebers notwendig

Eltern müssen ihren Arbeitgeber nicht um Erlaubnis bitten, wenn sie Pflegefreistellung brauchen. Sie müssen ihn aber so schnell wie möglich informieren.

ÖGB-Experte Müller: „Ein krankes Kind lässt sich nicht planen. Deshalb gilt: Den Arbeitgeber so schnell wie möglich informieren und die Pflegefreistellung melden.“

Arbeitgeber darf nicht bestimmen, wer beim Kind bleibt

Sind beide Eltern berufstätig, darf der Arbeitgeber nicht einfach sagen: „Dann soll der andere Elternteil beim Kind bleiben.“

Müller: „Der Arbeitgeber kann berufstätigen Eltern nicht vorschreiben, wer von ihnen das kranke Kind betreut. Familien entscheiden selbst, wie sie die Betreuung organisieren.“

Ärztliche Bestätigung: Arbeitgeber muss Kosten übernehmen

Eine ärztliche Bestätigung ist nicht automatisch vorgeschrieben. Der Arbeitgeber kann aber einen Nachweis verlangen. Verlangt er ausdrücklich eine ärztliche Bestätigung und entstehen dafür Kosten, muss der Arbeitgeber diese Kosten bezahlen.

Der ÖGB empfiehlt Eltern trotzdem, sich im Zweifelsfall eine ärztliche Bestätigung zu holen. Damit können sie nachweisen, dass ihr Kind krank ist und Pflege braucht.

Wenn die Betreuungsperson ausfällt

Es gibt noch einen weiteren Fall: Das Kind ist gesund, aber die Person, die normalerweise auf das Kind aufpasst, fällt aus. Zum Beispiel, weil sie krank ist oder ins Krankenhaus muss.

Auch dann kann man unter bestimmten Voraussetzungen bezahlt zu Hause bleiben. Das nennt man Betreuungsfreistellung.

Wenn das Kind ins Krankenhaus muss

Muss ein Kind ins Krankenhaus, können Eltern für die Begleitung ebenfalls Pflegefreistellung nehmen. Das gilt sowohl bei eigenen Kindern sowie grundsätzlich auch bei Wahl- und Pflegekindern.

Können auch Oma, Opa, Tante oder Onkel Pflegefreistellung nehmen?

Ja, aber es gibt Unterschiede. Großeltern können Pflegefreistellung nehmen, wenn ihr Enkelkind krank ist und ihre Pflege notwendig ist. Oma und Opa zählen zu den nahen Angehörigen. Sie müssen dafür nicht mit dem Enkelkind zusammenwohnen.

Bei Tante und Onkel gelten andere Regeln. Sie können für eine kranke Nichte oder einen kranken Neffen grundsätzlich dann Pflegefreistellung nehmen, wenn sie mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben.

Gilt Pflegefreistellung nur für Kinder?

Nein, Pflegefreistellung gibt es nicht nur für Kinder, sondern auch für die Pflege naher Angehöriger.

Seit November 2023 ist dafür auch kein gemeinsamer Haushalt mehr erforderlich. (Beispiel: Ein:e Arbeitnehmer:in kann für seine/ihre Eltern auch Pflegefreistellung in Anspruch nehmen, wenn diese in einem anderen Bundesland wohnen.)

Faktenbox: Das Wichtigste zur Pflegefreistellung

Pflegefreistellung ist ein Recht: Wer ein krankes Kind pflegen muss, kann zu Hause bleiben und bekommt unter bestimmten Voraussetzungen weiter Gehalt bzw. Lohn.

Arbeitgeber rasch informieren: Wer Pflegefreistellung braucht, muss den Arbeitgeber so schnell wie möglich informieren. Verlangt der Arbeitgeber eine ärztliche Bestätigung und entstehen dafür Kosten, muss er diese bezahlen.

Nicht nur Eltern haben Anspruch: Auch für nahe Angehörige kann Pflegefreistellung möglich sein. Für Großeltern sowie Tante und Onkel gelten unterschiedliche Voraussetzungen.

Druckfähige Fotos von Martin Müller | ÖGB