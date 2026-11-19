Wien (OTS) -

Am 20.November wird seit 1989 der Internationale Tag der Kinderrechte begangen – damals wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Fast alle Staaten haben sich dazu verpflichtet, die Rechte und den Schutz von Kindern anzuerkennen, doch noch nie wurden so viele schwere Verbrechen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten verübt: Laut UN konnten im Jahr 2025 24.174 Kinder als Opfer von schweren Verbrechen in Konflikten verifiziert werden.

Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich: „Rund 520 Millionen Kinder leben in Konfliktgebieten, was täglich Auswirkungen auf ihre Sicherheit im Alltag hat. Mehr als eines von fünf Kindern ist direkt von Konflikten betroffen, das sind so viele Kinder wie noch nie zuvor. Im Jahr 2026 sind laut Unicef-Schätzungen mehr als 200 Millionen Kinder auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind höchst alarmierende Zahlen, und all diese Verbrechen gegen Kinder haben lebenslange Auswirkungen auf ihre weitere Entwicklung. Zu Tausenden wird Kindern auch der Zugang zu humanitärer Hilfe verweigert.“

Im Kontext weltweiter drastischer Budgetkürzungen für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe gelte es, die Hilfe für Kinder in konfliktbetroffenen und fragilen Ländern aufrecht zu erhalten und nachhaltig abzusichern. Insbesondere in konfliktbetroffenen Ländern sei es besonders wichtig, Bildungs- und Gesundheitssysteme für Kinder aufzubauen beziehungsweise zu erhalten, so Bodmann. „Rund 4,6 Millionen ukrainische Kinder stehen im Schulalltag vor enormen Hürden, und fast eine Million Kinder kann nicht oder nur teilweise am Unterricht teilnehmen, weil es keine adäquaten Schutzräume gibt. Durch die Bildungs- und Betreuungsangebote der Caritas, durch psychosoziale Begleitung und Sozialarbeit sowie Unterstützung für Familien haben wir aber im Jahr 2025 23.000 Kindern in der Ukraine helfen können.“

Kinderrechte im Krieg

Seit Beginn des Ukrainekriegs wurden knapp 4.000 Kinder getötet oder verletzt – ein Anstieg wurde im Sommer 2026 verzeichnet. Mehr als ein Drittel der Kinder in der Ukraine ist auch im fünften Kriegsjahr auf der Flucht. Fast allen fehle es an grundlegenden Dingen wie ausreichend warmer Kleidung, Lernmaterialien, angemessenem Wohnraum oder verlässlicher Versorgung, erklärt Bodmann. Allein 4.650 Bildungseinrichtungen in der Ukraine wurden beschädigt oder zerstört. „Auch Kriege und Konflikte haben Prinzipien und Regeln. Durch das humanitäre Völkerrecht ist geregelt, dass Kinder jederzeit geschützt werden müssen. Schulen und Krankenhäuser dürfen niemals Ziel von Angriffen sein, und es darf nicht sein, dass die Zahl der getöteten und verstümmelten Kinder weiter ansteigt. Jedes Kind hat das Recht auf Leben, auf Familie und Gemeinschaft, das Recht auf Gesundheit, auf Entwicklung und das Recht auf Bildung und Schutz. Diese Kinderrechte sind nicht verhandelbar!“

So hilft die Caritas

„Im bereits fünften Kriegsjahr in der Ukraine bieten wir gemeinsam mit unseren Caritas-Partner*innen vor Ort, der Initiative NACHBAR IN NOT sowie durch die Unterstützung der Erste Bank und Sparkassen und des Wiener Städtischen Versicherungsvereins Kindern Schutz und Geborgenheit. Wir führen Notevakuierungen durch, versorgen Straßenkinder, veranstalten Sommercamps, betreuen Kinder psychosozial und schenken ein Stück Unbeschwertheit in Child Friendly Spaces und Kinderzentren. In Schutzräumen und Bombenschutzkellern wird auch bei Luftalarm Unterricht ermöglicht – auf diese Weise können Kinder auch im Krieg weiterlernen. Ein möglichst stabiler Alltag soll ihnen ein Stück Sicherheit geben,“ erklärt Vizepräsident Bodmann.

Österreich habe durch den Sitz im UN-Sicherheitsrat die Chance und die Verpflichtung, humanitäres Völkerrecht und insbesondere den Schutz von Kindern, Zivilbevölkerung und humanitärem Hilfspersonal zu verteidigen, so Bodmann: „Der traurige Höchststand an Verbrechen gegen Kinder in Kriegen und Konflikten liegt nicht daran, dass es keine Rechtsgrundlagen zu ihrem Schutz gibt, sondern ist das Ergebnis von mangelndem politischen Willen, Kinderrechte und humanitäres Völkerrecht konsequent umzusetzen!“

Wir danken der Erste Bank und Sparkassen sowie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein sehr herzlich für die Unterstützung von Kindern in Not im Rahmen der Caritas-Kinderkampagne!

Caritas-Spendenkonto:

Caritas

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Kennwort: Kinder in Not

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