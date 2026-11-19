Köln (OTS) -

Extra Ballaststoffe, zugesetztes Kreatin, gut für den Muskelerhalt: Verdrängt der Optimierungsdrang jetzt klassische Lebensmittel? Laut der Simon-Kucher Ernährungstrend-Studie kann sich fast die Hälfte der Menschen in Deutschland vorstellen, herkömmliche Produkte durch Trendvarianten mit Zusatznutzen zu ersetzen. Potential sieht die Kundschaft vor allem bei Darmgesundheit und körperlicher Leistungsfähigkeit. Bereits vier von zehn Menschen haben ein Produkt mit Zusatznutzen probiert. Mehr als zwei Drittel sind offen für Aufpreise, fast die Hälfte sogar für Preise von bis zu 20 Prozent mehr. Spannend: Geschmack ist doppelt so wichtig wie der konkrete Gesundheitsnutzen. Wer zweifelt, ist hingegen vor allem von unbekannten Zutaten, überzogenen Gesundheitsversprechen, starker Verarbeitung und Social-Media-Hypes abgeschreckt.

40 % der Deutschen können sich vorstellen, Lebensmittel durch Trendprodukte mit Zusatznutzen zu ersetzen

40 % haben bereits ein Ernährungstrend-Produkt mit Zusatznutzen probiert

71 % erwägen Aufpreis für Trendprodukt mit Zusatznutzen; 42 % würden Aufpreis bis zu 20 Prozent akzeptieren

Potential wird vor allem bei Darmgesundheit und Leistungsfähigkeit (je 87 %) genannt

55 % nennen Geschmack und Qualität entscheidend; nur 23 % kommt es auf konkreten Gesundheitsnutzen an

48 % sind jedoch von unbekannten Zutaten abgeschreckt; 46 % von überzogenen Gesundheitsversprechen

Auch starke Verarbeitung (46 %) und Social-Media-Hypes statt glaubwürdiger Belege (44 %) schrecken ab

Tschüss Natur, hallo Optimierung! Laut der Simon-Kucher Ernährungsstudie können sich vier von zehn Menschen in Deutschland vorstellen, klassische Lebensmittel durch Trendprodukte mit Zusatznutzen zu ersetzen. Konkret gaben 40 Prozent der Befragten an, dass mindestens eines der beiden untersuchten Trendprodukte ein bisher gekauftes Produkt ersetzen könnte.

"Warum noch zum Original greifen, wenn die neue Variante mehr verspricht?"

"Protein-Joghurt, Ballaststoff-Limonade, Kreatin-Wasser - Lebensmittel mit Zusatznutzen erobern die Regale und machen klassischen Produkten Konkurrenz", betont Alexander Bilsing, Partner im Consumer-Sektor bei Simon-Kucher. "Warum noch zum Original greifen, wenn die neue Variante mehr verspricht? Wenn selbst Wasser plötzlich mehr können muss, als Durst zu löschen, wird es für klassische Lebensmittel eng."

"Was gestern noch nach Fitnessstudio klang, steht heute im Kühlregal"

Die neue Realität ist längst in den deutschen Küchen angekommen. Bereits 40 Prozent haben ein Ernährungstrend-Produkt mit Zusatznutzen probiert. "Was gestern noch nach Fitnessstudio klang, steht heute im Kühlregal. Produkte mit Zusatznutzen sind längst im Alltag angekommen - und verändern, was wir für ganz normale Ernährung halten", weiß Jonas Schwind, Director im Consumer Sector von Simon-Kucher.

"Sobald ein Produkt mehr Wohlbefinden verspricht, sitzt das Geld bei vielen erstaunlich locker"

Überraschend ist, was sich die Menschen in Deutschland Lebensmittel mit Zusatznutzen kosten lassen. So sind laut der Simon-Kucher Ernährungsstudie über zwei Drittel (71 Prozent) bereit, Aufpreise zu zahlen. Fast die Hälfte (42 Prozent) würde dabei sogar bis zu 20 Prozent mehr ausgeben. "Viel mehr Geld für ein bisschen mehr Gesundheit? Was früher als teures Extra galt, könnte im Supermarkt bald zur Normalität werden!", erklärt Schwind. "Sobald ein Produkt mehr Wohlbefinden verspricht, sitzt das Geld bei vielen erstaunlich locker."

Geschmack doppelt so wichtig wie der konkrete Gesundheitsnutzen

Potential sieht die Kundschaft vor allem bei Produkten für Darmgesundheit und Leistungsfähigkeit (je 87 Prozent). Für mehr als die Hälfte (55 Prozent) bleiben Geschmack und Qualität aber entscheidend. Nur rund ein Viertel (23 Prozent) nennt konkreten Ernährungsnutzen als besonders wichtig bei der Produktwahl. "Die Menschen wollen mehr Protein, mehr Ballaststoffe, mehr Leistung. Aber wenn's nicht schmeckt, bleibt's im Regal", sagt Johannes Ritter aus dem Consumer-Sektor von Simon-Kucher. "Auch das größte Gesundheits-Versprechen rettet kein Produkt, das beim Geschmack durchfällt. Gesundheit verkauft sich eben nicht um jeden Preis."

Die Menschen wollen Zusatznutzen, aber keine Wundermittel aus dem TikTok-Labor

Die Top-Kaufhindernisse für Lebensmittel mit Zusatznutzen: Unbekannte Zutaten (48 Prozent), überzogene Gesundheitsversprechen (46 Prozent), starke Verarbeitung (46 Prozent) und Social-Media-Hypes statt glaubwürdiger Belege (44 Prozent). "Die Menschen wollen Zusatznutzen, aber keine Wundermittel aus dem TikTok-Labor. Gesundheit lässt sich nicht herbeihypen. Wer mehr verspricht, muss auch mehr beweisen", mahnt Bilsing die Industrie. "Die Menschen möchten ihren Joghurt verbessern, nicht Chemie studieren müssen. Sonst wird aus dem nächsten Superfood ganz schnell ein Ladenhüter."

Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Episode 1 von 2 steht in Kürze zum Download zur Verfügung. Interviews können bereits jetzt angefragt werden. Die Pressemitteilung zu Episode 2 über GLP-1-orientierte Ernährung erscheint in wenigen Wochen.

Über die Studie: Die Simon-Kucher Ernährungstrend-Studie wurde im September 2026 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.500 Menschen aus Deutschland, Frankreich, den USA und den Niederlanden wurden zu Ernährungstrends, Kaufbereitschaft und Kaufkriterien befragt. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf die Aussagen der 334 Menschen aus Deutschland.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. simon-kucher.com