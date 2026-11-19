Wien (OTS) -

epicenter.works hat Lehren aus der KI-Strategie von 2021 gezogen und präsentiert vier zentrale Forderungen, was eine effektive, zukünftige KI-Strategie beeinhalten muss. Die Expert:innen fordern eine unabhängige KI-Aufsicht, die Letztentscheidung beim Menschen samt einem Recht auf Bearbeitung ohne KI, klare Grenzen für KI-Überwachung und digitale Souveränität.

„Eine KI-Strategie ist dann gut, wenn sie Grundrechte als Fundament versteht und nicht als Nachsatz. Das ist der Maßstab, den wir anlegen müssen“, so Noah Düker von epicenter.works.

Der Forderungskatalog zum Nachlesen: https://epicenter.works/content/forderungskatalog-ki-strategie-der-bundesregierung