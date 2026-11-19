- 19.11.2026, 07:54:32
- /
- OTS0008
Österreichs KI-Strategie: epicenter.works fordert Grundrechte als Fundament
Grundrechtsorganisation fordert unabhängige KI-Aufsicht, ein Recht auf menschliche Letztentscheidung und klare Grenzen für KI-Überwachung
epicenter.works hat Lehren aus der KI-Strategie von 2021 gezogen und präsentiert vier zentrale Forderungen, was eine effektive, zukünftige KI-Strategie beeinhalten muss. Die Expert:innen fordern eine unabhängige KI-Aufsicht, die Letztentscheidung beim Menschen samt einem Recht auf Bearbeitung ohne KI, klare Grenzen für KI-Überwachung und digitale Souveränität.
„Eine KI-Strategie ist dann gut, wenn sie Grundrechte als Fundament versteht und nicht als Nachsatz. Das ist der Maßstab, den wir anlegen müssen“, so Noah Düker von epicenter.works.
Der Forderungskatalog zum Nachlesen: https://epicenter.works/content/forderungskatalog-ki-strategie-der-bundesregierung
Rückfragen & Kontakt
epicenter.works – Plattform für digitale Grundrechte
Telefon: +43 670 404 98 89
E-Mail: [email protected]
Website: https://epicenter.works/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EPI