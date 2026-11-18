Wien (OTS) -

FPÖ-NAbg. Christian Lausch übte heute in seiner Rede scharfe Kritik auf Basis des Rechnungshofberichts an den Nebentätigkeiten in den Ministerien. Insbesondere das grüne Klimaschutzministerium stehe im Zentrum eines Skandals um massive Steuergeldverschwendung. Der Rechnungshof habe hier ein erschreckendes Ergebnis zutage gefördert. Es handle sich um meist höherrangige Bedienstete, die für Tätigkeiten, die sie während ihrer regulären Dienstzeit für das Ministerium verrichten, zusätzlich hoch bezahlt werden.

An die Grünen gerichtet, ging Lausch auf Details aus dem Rechnungshofbericht ein: „Jetzt sage ich Ihnen, wo Ihr Klimaschutzministerium, das grüne Klimaschutzministerium von 2022 bis 2024, den Steuerzahlern in beide Taschen gegriffen hat. Da hat man festgestellt, dass fünf Bedienstete aus insgesamt 19 Nebentätigkeiten neben ihrer Dienstzeit noch dazu verdient haben – 82.000 Euro im Jahr!“ Lausch verortete daher bei den Grünen Heuchelei.

Angesichts dieser Missstände forderte der freiheitliche Abgeordnete eine sofortige und umfassende Untersuchung der Praktiken unter der aktuellen Regierung: „Ich wünsche mir da jedenfalls eine Follow-up-Überprüfung, dass man sich anschaut, wie diese Bundesregierung jetzt, diese Dreierkoalition, das in Ordnung gebracht hat oder auch nicht in Ordnung gebracht hat.“

Abschließend kritisierte Lausch die Doppelmoral, einerseits Beamte mit hochdotierten Nebentätigkeiten auszustatten und andererseits teure externe Berater zuzukaufen: „Es wäre wichtig, dass man das gegenüberstellt und auch das, was diese Ministerien gleichzeitig hier verschleudern und an externen Beratern noch zukaufen, weil man hier ausgesuchte Beamte, hohe Beamte mit Nebentätigkeiten, mit Steuergeld füttert!“