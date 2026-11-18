Wien (OTS) -

Der heute diskutierte Rechnungshofbericht zum Klimaticket sei eine „schonungslose Abrechnung mit der Klimashow-Politik der schwarz-grünen Vorgängerregierung“, kritisierte heute FPÖ-NAbg. Manuel Litzke in seiner Rede im Nationalrat. Der Bericht bestätige vollinhaltlich die freiheitliche Kritik und decke ein Milliardengrab auf, das ohne nennenswerten Nutzen für das Klima geschaffen wurde.

„Der Bericht zeigt klar auf, dass hier hunderte Millionen für grüne Symbolpolitik ausgegeben wurden und der positive Effekt fürs Klima quasi kaum messbar ist“, erklärte Litzke. Allein von Oktober 2021 bis Ende 2024 habe das Klimaticket die Steuerzahler 1,13 Milliarden Euro an Zuschüssen gekostet, während die CO2-Einsparung mit nur 0,11 Millionen Tonnen lächerliche 0,5 Prozent des Verkehrsaufkommens ausmache. „Der Rechnungshof bewertet den Effekt als ‚eher gering‘, was noch sehr höflich formuliert ist. In Wahrheit ist er völlig vernachlässigbar“, so Litzke.

Noch schlimmer als die Wirkungslosigkeit sei die „offensichtliche Planlosigkeit des zuständigen Ministeriums“. Man habe Unsummen für teure Berater ausgegeben, die wohl „gute Kontakte innerhalb des grünen Klubs“ hatten, und dabei die eigenen Experten ignoriert. „Das Ministerium hatte überhaupt keine Ahnung, wer diese Tickets eigentlich gekauft hat. Man weiß nicht, ob wirklich Autofahrer umgestiegen sind oder ob jene, die ohnehin schon immer mit dem Zug gefahren sind, sich einfach das günstigere Ticket gekauft haben. Und als Krönung hatte das Ministerium nicht einmal Einblick in die Rohdaten, auf deren Basis hunderte Millionen an Steuergeldern verteilt wurden. Das ist ein Skandal sondergleichen!“, führte der freiheitliche Abgeordnete aus.

Besonders empört zeigte sich Litzke über das Gratis-Klimaticket für 18-Jährige, das mit 330 Millionen Euro zu Buche schlage. „Hier wurde mit einer Unwahrheit Politik gemacht! Man hat behauptet, junge Erwachsene seien unterrepräsentiert, um ein teures Wahlzuckerl zu rechtfertigen. Der Rechnungshofbericht beweist jetzt das genaue Gegenteil: Mit zwölf Prozent war genau diese Altersgruppe bereits jene mit dem höchsten Anteil. Hier wurden junge Menschen für billige grüne Propaganda missbraucht und Steuergeld in den Sand gesetzt.“

Letztlich sei das Klimaticket nicht mehr als „ein reines Klientelprojekt für die Großstädte auf dem Rücken der Landbevölkerung“. Litzke fragte: „Wem nützt dieses billige Ticket, wenn draußen in den Gemeinden auf dem Land schlichtweg kein Bus und kein Zug fährt? Das ist keine Verkehrspolitik, sondern die pure Bevorzugung der eigenen urbanen Wählerschicht.“ Abschließend forderte der freiheitliche Abgeordnete: „Wir müssen diese grüne Klientelpolitik endlich beenden! Statt ideologischer Prestigeprojekte braucht es eine echte Entlastung für die Pendler in unserem Land, die tagtäglich auf ihr Auto angewiesen sind, um in die Arbeit zu kommen.“