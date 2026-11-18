Wien (OTS) -

FPÖ-NAbg. Irene Eisenhut übte heute im Nationalrat im Zuge der Debatte zu den Berichten des Rechnungshofes scharfe Kritik am Versagen der Regierung bei der Versorgung von Menschen mit postakuten Infektionssyndromen wie ME/CFS. Der Bericht des Rechnungshofes bestätige das, was Betroffene und ihre Angehörigen seit Jahren erleben: ein totales Im-Stich-gelassen-Werden durch das System.

Eisenhut schilderte die dramatische Lebensrealität der Betroffenen: „Wenn wir über den Rechnungshofbericht zum Thema Versorgung von Menschen mit postakutem Infektionssyndrom sprechen, sprechen wir in erster Linie über Menschen, deren Leben sich von einem Tag auf den anderen grundlegend verändert hat. Menschen, die früher mitten im Leben standen, berufstätig waren, Familien versorgten, ihre Freizeit gestalteten und Zukunftspläne hatten – und die heute teilweise nicht einmal mehr die Kraft haben, ihr Bett zu verlassen.“

Die FPÖ-Abgeordnete berichtete von erschütternden Einzelschicksalen, die das Ausmaß des Leidens verdeutlichen. „Ich habe erst kürzlich wieder mit einem betroffenen Angehörigen eines 25-jährigen jungen Mannes gesprochen, seit Monaten in einem abgedunkelten Raum liegt, und ‚an guten Tagen‘ schafft er den Weg ins Badezimmer alleine“, so Eisenhut. Trotz eines Allparteienbeschlusses und eines Aktionsplans komme bei den Betroffenen keinerlei wirksame Unterstützung an. Die bisherigen Maßnahmen der Regierung seien reine Alibi-Aktionen. „Kleine Schritte in die richtige Richtung, aber das ist alles viel zu wenig, viel zu langsam“, kritisierte Eisenhut.

Die FPÖ fordere eine umfassende und funktionierende Versorgungsstrategie, die endlich bei den Menschen ankomme. Dazu brauche es klare Zuständigkeiten, spezialisierte, interdisziplinäre Versorgungsangebote mit zentralen medizinischen Anlaufstellen sowie mobile Unterstützungsangebote bis hin zur bedarfsgerechten Versorgung zu Hause. „Menschen mit ME/CFS brauchen nicht nur Anerkennung ihrer Erkrankung, das natürlich auch. Sie brauchen aber in erster Linie eine Versorgung, die ihrer Lebensrealität gerecht wird und die sie und ihre Angehörigen nicht länger alleine lässt“, erklärte die FPÖ-Abgeordnete.

Abschließend fand Eisenhut klare Worte für die verantwortungslose Untätigkeit der Verlierer-Koalition: „Während manche Betroffene den letzten Ausweg in einem assistierten Suizid sehen, machen sich verantwortliche Politiker Gedanken darüber, wie und in welchem Ausmaß man die Erkrankung anerkennt, und entwickeln Strategien. Geschätzte Bundesregierung, das ist definitiv zu wenig und ein Armutszeugnis für einen Sozialstaat!“