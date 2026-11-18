Wien (PK) -

Eine heute im Nationalrat beschlossene Schulnovelle soll bürokratische Erleichterungen für Schulen bei der Matura bringen. Die Änderungen wurden in dritter Lesung einstimmig angenommen. Ein Teil des Pakets war allerdings zuvor in zweiter Lesung bei einer getrennten Abstimmung von den Oppositionsparteien abgelehnt worden. Dieses betraf die Wahlfreiheit an den AHS zwischen abschließender Arbeit (früher vorwissenschaftliche Arbeit) und einem weiteren Prüfungsfach. Während sich die FPÖ in der Debatte für die gänzliche Abschaffung der abschließenden Arbeit aussprach, hatten die Grünen im Bildungsausschuss gefordert, diese wieder verpflichtend vorzusehen.

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen beschlossen wurde außerdem eine Gesetzesänderung mit der eine Teilrechtsfähigkeit für Bildungsdirektionen im Rahmen von EU-Förderprogrammen geschaffen wird. Zudem befassten sich die Abgeordneten auf Verlangen der Grünen mit den Erkenntnissen des Qualitätssicherungsrats für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung (QSR). Laut seinem einstimmig zur Kenntnis genommenen Bericht zeigen die neuen Curricula grundsätzlich positive Entwicklungen und Fortschritte.

Bürokratische Erleichterungen für Schulen bei der Matura

Die Matura markiere einen wichtigen Moment in der Entwicklung hin zum Erwachsenenleben und verdiene daher "klare und faire Regeln" sowie Planungssicherheit, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Eine Schulnovelle sieht daher unter anderem bürokratische Erleichterungen bei der Matura zur Entlastung der Schulen vor (650 d.B.). Dabei geht es etwa um die Einrichtung paralleler Prüfungskommissionen, mehr Handlungsspielraum bei der Festlegung von Prüfungsterminen und die Verkürzung von Archivierungsfristen. Um Chancengleichheit für die Maturantinnen und Maturanten zu gewährleisten, soll künftig außerdem zentral per Verordnung festgelegt werden, welche Hilfsmittel bei der Matura zulässig sind. Gleichzeitig wird die bestehende Wahlfreiheit an den AHS zwischen abschließender Arbeit und einem weiteren Prüfungsfach unbefristet verlängert. Schließlich gehört auch eine Öffnung und Modernisierung der Studienangebote an Pädagogischen Hochschulen zum umfangreichen Gesetzespaket: So sollen etwa Angebote im Bereich Supervision und Coaching als Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen bereitgestellt werden.

Zu den wichtigsten Änderungen zähle laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr, dass künftig auch bei der mündlichen Matura unzureichende Prüfungsleistungen nicht mehr durch die Jahresnote komplett kompensiert werden können. Außerdem betonte Wiederkehr, dass es sinnvoll sei, die Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Verfassens einer abschließenden Arbeit an den AHS zu erhalten. Jeder der möchte, solle freiwillig die Möglichkeit haben, sich vertieft mit einem Themengebiet auseinanderzusetzen, so der Bildungsminister.

Novelle bringt kleine aber "vernünftige" Verbesserung

Die Gesetzesnovelle enthalte zahlreiche "vernünftige Regelungen", allerdings würden diese Änderungen zu keiner "Aufholjagd im Bildungsbereich führen", sagte Hermann Brückl (FPÖ). Denn die "brennende Frage" würde sich darum drehen, ob Schülerinnen und Schüler tatsächlich lesen, schreiben und rechnen können, so Brückl. Weiters hob er hervor, dass seine Fraktion die gänzliche Abschaffung der abschließenden Arbeit an den AHS fordere. Denn bei dieser würde es sich letztendlich um einen "Wettstreit zwischen Copy-Paste und künstlicher Intelligenz" handeln, meinte Brückl.

Die Gesetzesnovelle würde kleine, jedoch sehr wichtige Erleichterungen und spürbare Verbesserungen für Schulen bringen, sagte Martina von Künsberg Sarre (Neos). Die Verhandlungen zur Reformpartnerschaft seien gerade in der Zielgraden, führte Nico Marchetti aus und betonte, dass diese unter anderem wesentliche Reformen in der Elementarpädagogik vorsehe. Er unterstrich die Bedeutung der Elementarpädagogik als erste Bildungseinrichtung. Denn viele Probleme - insbesondere hinsichtlich der Sprachförderungen - würden gar nicht erst entstehen, wenn alle Anstrengungen für eine gut funktionierende Elementarpädagogik und Volksschule unternommen würden, meinte er.

Heinrich Himmer (SPÖ) kritisierte die Positionierung der FPÖ, wenn es darum gehe, dass vor Schulen "rechtsextremes Gedankengut" an Schülerinnen und Schüler verteilt werde. Denn die FPÖ würde sich von diesen Botschaften "nur zum Teil distanzieren" , sagte Himmer.

Unterstützung für Lehrkräfte durch Supervision und Coaching

Da Lehrkräfte häufig mit herausfordernden Situationen konfrontiert seien, komme begleitender Unterstützung durch Coaching und Supervision eine hohe Bedeutung zu, die durch die Gesetzesnovelle ermöglicht werde, betonten Fiona Fiedler (NEOS) und Silvia Kumpan-Takacs (SPÖ). Auch Sigrid Maurer (Grüne) strich als positiv hervor, dass künftig Supervision und Coaching als Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen angeboten werde. Allerdings würde es noch viel mehr Unterstützung für Lehrkräfte brauchen, meinte Maurer und forderte unter anderem einen "massiven Ausbau" der Schulsozialarbeit, der Schulpsychologie sowie eine Reform der sonderpädagogischen Förderung.

Aktivere Rolle der Bildungsdirektionen bei Erasmus+

Mehrheitlich angenommen wurde außerdem eine Gesetzesnovelle, die es den Bildungsdirektionen ermöglichen soll, künftig beim EU-Programm Erasmus+ eine aktivere Rolle zu spielen. Dazu wird im Rahmen von Förderprogrammen der Europäischen Union für sie eine Teilrechtsfähigkeit geschaffen. Denn die geltende Erasmus+-Verordnung verlangt zur Teilnahme an EU-Förderprogrammen die Einrichtung eines Rechtsträgers mit eigener Rechtspersönlichkeit (649 d.B.). Die Bildungsdirektionen sollen künftig beim EU-Programm Erasmus+ mit Schulen kooperieren und entsprechende Konsortial- und Kooperationsverträge abschließen sowie Fördermittel verwalten können.

Die Bildungsdirektionen hätten bereits jetzt eine wichtige Rolle beim Erasmus+-Programm übernommen, konnten allerdings bisher Förderanträge nicht selbst abwickeln, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Daher handle es sich bei dieser Gesetzesänderung um eine "konkrete Verwaltungsvereinfachung" und einen wichtigen Schritt hin zu mehr europäischer Zusammenarbeit und Zusammenhalt, um die europäische Idee weiter zu stärken, so Wiederkehr.

Keine Zustimmung für die Änderung gab es von der FPÖ. Die Freiheitlichen sahen die Frage der Haftung nicht ausreichend geklärt. Außerdem sei unklar, ob Abläufe durch diese Gesetzesänderung tatsächlich einfacher oder die Arbeit nur von einem Schreibtisch auf den nächsten verschoben würde, sagte Christian Schandor (FPÖ).

Förderanträge würden durch diese Änderung zwar nicht einfacher, aber die Abwicklung der Antragstellung effizienter werden, meinte Maria Neumann (ÖVP). Auch Martina von Künsberg Sarre (NEOS) meinte, dass Förderungen durch die Bildungsdirektionen künftig besser administriert und Projekte besser koordiniert werden können. Sie sprach sich zudem für eine generelle Weiterentwicklung der Bildungsdirektionen hin zu Serviceagenturen aus.

Paul Stich (SPÖ) hob hervor, dass das Erasmus+-Programm den interkulturellen Austausch und Respekt fördere, weshalb es wichtig sei, für Schulen die Teilnahme daran zu erleichtern.

Bericht über Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern

Laut dem Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung (QSR) zeigen die neuen Curricula für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern grundsätzlich positive Entwicklungen und Fortschritte. Der QSR begleitet die Umsetzung von Reformen und hat dazu über den Zeitraum Jänner 2025 bis Juni 2026 seinen Bericht vorgelegt. Entscheidend sei, was davon tatsächlich im Lehrbetrieb ankomme. Eine der Kernempfehlungen des QSR lautet daher, die Wirkung der neuen Curricula zu prüfen und die Umsetzung wissenschaftlich zu begleiten. Zudem hebt er die Bedeutung ständiger und berufsbegleitender Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte im "Kernbereich" ihrer Tätigkeiten hervor, wobei er etwa aktuelle Entwicklungen im Unterrichtsfach oder Fragen der Unterrichtsführung nennt. Auch bei der diversitäts- und inklusionsorientierten Lehrkräftebildung erkennt der QSR laut Bericht Fortschritte. In Bezug auf die "digitale Dimension" der Curricula weisen die Expertinnen und Experten auf den permanenten Wandel in diesem Bereich hin, was es schwierig mache, Vorgaben dazu zu entwickeln. Verbindlich formulieren könne man daher allenfalls die Forderung nach der Auseinandersetzung mit neuen Entwicklungen in der digitalen Welt, so der Bericht.

Der QSR-Bericht zeige die Weiterentwicklung der Lehramtsstudien auf, betonte Fiona Fiedler (NEOS). Besonders wichtig seien dabei die Themen Fort- und Weiterbildung sowie Diversität und Inklusion. Gerade hier brauche es aber noch mehr. So müsse Inklusion ein verpflichtender Bestandteil der Ausbildung aller Lehrkräfte sein, so Fiedler.

Nico Marchetti und Agnes Totter (beide ÖVP) konnten ebenfalls eine positive Entwicklung in der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen erkennen. Dies sei auf Maßnahmen in der aktuellen und vorangegangenen Legislaturperiode, wie etwa die verkürzte Ausbildungsdauer sowie Maßnahmen gegen den Lehrermangel zurückzuführen. Für Rudolf Taschner (ÖVP) belegt der Bericht durch viele darin enthaltenen Zahlen, "dass eine gute Schule von guten Lehrkräften lebt".

Der wichtigste Erfolgsfaktor der Lehrerausbildung sei die Umsetzung theoretischen Wissens in konkrete schulische Situationen, hielt Petra Tanzler (SPÖ) fest. Es gehe darum, angehenden Lehrpersonen einen "Werkzeugkoffer mit praxisorientierter Ausbildung in die Hand zu geben". Deshalb sei eine verpflichtende Weiterbildung auch nach absolviertem Lehramtsstudium wichtig. Christian Oxonitsch (SPÖ) sah weiteres Verbesserungspotenzial in der Vermittlung der wesentlichen Kompetenzen bereits im Bachelorstudium. Denn viele Lehrkräfte würden bereits nach dessen Abschluss in den Beruf einsteigen. Zudem gehe es darum, Sprachförderung als Querschnittsmaterie in allen Gegenständen zu verankern sowie um das Sensibilisieren aller Lehrkräfte für das Thema des Kinderschutzes.

Obwohl Sigrid Maurer (Grüne) die praxisorientierten, inklusiven und digitalen Ansätze der Lehrpläne begrüßte, würden aktuell viele junge Lehrkräfte noch bevor sie richtig im Beruf angekommen seien, "verheizt". Maurer bezeichnete es als "Systemversagen", dass fast jede zehnte neue Lehrkraft den Beruf wieder aufgeben würde. Sie forderte deshalb etwa ein Mentoringprogramm zur Begleitung von Junglehrerinnen und -lehrern.

Für Christoph Steiner (FPÖ) leisten zwar die Lehrkräfte "Großartiges", dies nütze aber nichts, wenn die Bildungspolitik schlecht sei. So ortete Steiner "dramatische Zustände" an den Schulen. Lehrerinnen und Lehrer würden etwa zu wenig auf das Thema Gewaltprävention vorbereitet werden.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr sprach von einer Standortbestimmung durch den Bericht des QSR. So seien bei der Weiterentwicklung der Ausbildung in den letzten Jahren "wichtige Schritte" gelungen. Das betreffe die Professions- und Kompetenzorientierung zur Umsetzung von Wissen in die Praxis, den stärkeren Fokus auf Diversität und Inklusion sowie den Bedarf an einer ständigen Weiterentwicklung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Digitalisierung. (Fortsetzung Nationalrat) bea/med

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