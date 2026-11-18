Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen Debatte über Berichte des Rechnungshofes im Nationalrat kritisierte FPÖ-Rechnungshofsprecher NAbg. Wolfgang Zanger den Umgang der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) mit öffentlichen Geldern. Der Prüfbericht zu Liegenschaftstransaktionen der AUVA zeige einen alarmierend sorglosen Umgang mit dem Geld der Beitragszahler. „Der Rechnungshofbericht liest sich wie ein Lehrbuch für den verantwortungslosen Umgang mit dem Vermögen der Bürger. Hier geht es nicht um kleine Fehler, sondern um ein systematisches Problem, bei dem Millionenbeträge durch mangelhafte Planung und fragwürdige Entscheidungen versickern“, erklärte Zanger in seinem Debattenbeitrag.

Besonders gravierend seien zwei vom Rechnungshof aufgedeckte Fälle. So hätten sich die Kosten für ein geplantes Reha-Zentrum in Wien binnen eines Jahres von 198 Millionen auf 450 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Zudem sei ein Immobiliengeschäft aus dem Jahr 2022 höchst fragwürdig. „Wenn die Kosten für ein Bauprojekt in so kurzer Zeit explodieren, zeugt das von einem fundamentalen Mangel an Professionalität. Noch bedenklicher ist ein Immobiliendeal, bei dem man wertvolle Grundstücke gegen sanierungsbedürftige Gebäude tauscht – und der einzige Bieter die Immobilien erst kurz zuvor erworben hat. Solche Vorgänge müssen lückenlos aufgeklärt werden“, so Zanger.

Abschließend mahnte der freiheitliche Rechnungshofsprecher ein grundsätzliches Umdenken im öffentlichen Sektor ein. Es fehle oft das Bewusstsein, dass man als Verwalter von fremdem Geld eine besondere treuhänderische Verantwortung trage. „Wer mit öffentlichen Geldern arbeitet, verwaltet das Vermögen der Bürger. Dieses Geld gehört nicht dem Staat, sondern den Menschen, die es hart erarbeitet haben. Es muss endlich ein Bewusstsein dafür einkehren, dass mit fremdem Geld noch sorgsamer umgegangen werden muss als mit dem eigenen. Wir Freiheitliche werden weiterhin einen verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit jedem einzelnen Euro der Beitrags- und Steuerzahler einfordern!“, betonte Zanger.