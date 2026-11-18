Wien (OTS) -

In der heutigen Sitzung des Nationalrats wurde auf Basis einer freiheitlichen Initiative die automatische Befreiung von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) beim Ankauf von Feuerwehreinsatzfahrzeugen beschlossen. Für FPÖ-Finanzsprecher NAbg. Hubert Fuchs sei damit ein jahrzehntelanger bürokratischer Missstand endlich beseitigt worden. „Da schüttelt eigentlich jeder von uns den Kopf, dass es so einen Unsinn im Steuerrecht seit über 30 Jahre geben kann. Die Gemeinden und die Feuerwehren sind mit der Vorfinanzierung der NoVA belastet, der Fahrzeughändler muss die NoVA abführen und das Finanzamt ist mit dem im Rahmen der NoVA-Vergütung entstehenden Verwaltungsaufwand belastet“, erklärte Fuchs.

Dass diese längst überfällige Entlastung nun endlich komme, sei einzig der Hartnäckigkeit der Freiheitlichen zu verdanken. Fuchs übte in diesem Zusammenhang scharfe Kritik an der Schwerfälligkeit der schwarz-rot-pinken Regierung: „Mehrere Anläufe der FPÖ hat es unter der Federführung unseres Abgeordneten Harald Thau gebraucht, bis es zu diesem Antrag gekommen ist. Am 10. Dezember 2025 hat es dann endlich eine Entschließung aller Parteien gegeben, dass wir diesen Unsinn im Steuerrecht abschaffen. Und dann hat es aber immer noch fast ein Jahr gedauert, bis sich die Regierungsparteien endlich dazu entschließen konnten, hier Gesetz werden zu lassen, was vernünftig ist. Da verwundert es nicht weiter, warum die Regierungsparteien bei der Umsetzung von Strukturreformen auf breiter Basis scheitern, wenn bereits die Umsetzung einer einzigen Maßnahme, der wir alle zustimmen und die den Staat nichts kostet, ewig dauert!“

Abschließend nutzte der freiheitliche Finanzsprecher die Debatte, um eine weitere konkrete Maßnahme zur Entbürokratisierung einzufordern, die direkt den arbeitenden Menschen zugutekommen würde. Es geht um die Erhöhung des Werbungskostenpauschales von derzeit 132 Euro auf 300 Euro. „Seit 1988 wurde das Werbungskostenpauschale nicht erhöht. Eine Erhöhung auf 300 Euro würde dazu führen, dass 60.000 Arbeitnehmer in Österreich keine Arbeitnehmerveranlagung mehr machen müssten“, so Fuchs, der in Richtung des SPÖ-Finanzministers abschließend festhielt: „Steuervereinfachungen sind für das Budget nachhaltiger und besser als die Steuererhöhungs- und Belastungsfantasien unseres Finanzministers!“