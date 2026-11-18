Wien (OTS) -

Nach intensiven Verhandlungen haben sich die Gewerkschaft vida und der Fachverband der Schienenbahnen heute in der fünften Runde auf einen Zweijahresabschluss für die rund 55.000 Beschäftigten in den 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen geeinigt. Der Abschluss ist ein guter Kompromiss und bringt eine wichtige Änderung für die gesamte Bahnbranche: Die Wochenarbeitszeit wird in allen Eisenbahnunternehmen ab 1. September 2027 auf 38,5 Stunden angeglichen.

Die Eckpunkte im Überblick:



Nebenbezüge: Erhöhung um 3,1 Prozent ab 1. Dezember 2026

Erhöhung um 3,1 Prozent ab 1. Dezember 2026 Einmalzahlung: 250 Euro im Dezember 2026 für Beschäftigte in Unternehmen mit 40-Stunden-Woche

250 Euro im Dezember 2026 für Beschäftigte in Unternehmen mit 40-Stunden-Woche Arbeitszeit: Die Wochenarbeitszeit wird in allen Eisenbahnunternehmen nach einer Übergangszeit von neun Monaten auf 38,5 Stunden angeglichen, also ab 1. September 2027.

Die Wochenarbeitszeit wird in allen Eisenbahnunternehmen nach einer Übergangszeit von neun Monaten auf 38,5 Stunden angeglichen, also ab 1. September 2027. Nachtdienstzulage: Der zuschlagsberechtigte Zeitraum wird für alle Eisenbahnunternehmen von 5 Uhr in der Früh auf 6 Uhr ausgeweitet.

Der zuschlagsberechtigte Zeitraum wird für alle Eisenbahnunternehmen von 5 Uhr in der Früh auf 6 Uhr ausgeweitet. Lehrlinge: Die Regelungen bei Dienstverhinderungen werden an jene der übrigen Beschäftigten angeglichen.

„Bei den heurigen Verhandlungen ist uns ein wichtiger Erfolg für alle Eisenbahner:innen gelungen. Wir haben uns nicht nur für Verbesserungen in einzelnen Unternehmen eingesetzt, sondern für faire und einheitliche Bedingungen in der gesamten Branche. Künftig soll es keinen Unterschied mehr machen, bei welchem Eisenbahnunternehmen jemand beschäftigt ist. Gleiche Arbeitszeit, gleiche Spielregeln und mehr Fairness – das ist ein großer Erfolg für die Beschäftigten und die Bahnbranche insgesamt. Wenn man das gesamte Paket über die zweijährige Laufzeit betrachtet, bewegt sich das Ergebnis auch bei der finanziellen Abgeltung in etwa im Bereich der rollierenden Inflation. Gleichzeitig haben wir wesentliche Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen erreicht, die den Beschäftigten langfristig zugutekommen“, betont Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.

„Wir haben seit Beginn der Verhandlungen klar gesagt: Die Arbeitszeitverkürzung kann erst nach einer dementsprechenden Vorbereitungs- und Vorlaufzeit kommen, damit sie für die Unternehmen wirtschaftlich, organisatorisch und betrieblich zu stemmen ist. Mit dem Zweijahresabschluss und einer Angleichung der Arbeitszeit ab 1. September 2027 ist uns genau das gelungen. Im ersten Jahr liegt der Abschluss für die Unternehmen damit unter der rollierenden Inflation, das gleicht sich dann im zweiten Jahr aus. Für dieses Ergebnis haben sich beide Seiten bewegen müssen. Für die Unternehmen ist das ein Beitrag, den sie über zwei Jahre vertreten und administrieren können“, ergänzt Thomas Scheiber, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite im Fachverband der Schienenbahnen.

Einheitliche Standards statt Wettbewerb über Arbeitsbedingungen

Die Angleichung der Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden war eine zentrale Forderung der vida in den diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen. Bislang galten in den Eisenbahnunternehmen unterschiedliche Arbeitszeitregelungen: Während manche Beschäftigte bereits 38,5 Stunden arbeiteten, waren es in anderen Unternehmen 40 Stunden. Mit der Einigung werden diese Unterschiede schrittweise beseitigt. Das schafft vergleichbare Arbeitsbedingungen und verhindert, dass Unternehmen über längere Arbeitszeiten miteinander konkurrieren.

Zweijahresabschluss und Arbeitsgruppen zu offenen Themen

Die Erhöhung für 2028 wird auf Basis der rollierenden Inflation von Oktober 2026 bis September 2027 berechnet. Darüber hinaus richten die Sozialpartner Arbeitsgruppen ein, die sich unterjährig mit noch offenen Themen befassen. Dazu zählt etwa die Weiterentwicklung der Verwendungsgruppen. „Wir haben in diesen Verhandlungen wichtige Verbesserungen erreicht und gleichzeitig die Grundlage geschaffen, weitere offene Fragen zum Rahmenrecht gemeinsam anzugehen. Wir werden auch da um Lösungen ringen, der Zweijahresabschluss wird dafür nicht aufgeschnürt“, ergänzen Scheiber und Tauchner unisono.

Der neue Kollektivvertrag soll mit 1. Dezember 2026 in Kraft treten. (PWK624/HSP)