Wien (OTS) -

In der heutigen Nationalratssitzung übte FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner im Rahmen der Debatte über den Bericht des Qualitätssicherungsrats (QSR) zur Lehrerausbildung scharfe Kritik an der Bildungspolitik der Bundesregierung. Zwar würden die Pädagogen hervorragende Arbeit verrichten, die politischen Rahmenbedingungen seien jedoch desaströs. „Lehrer leisten Großartiges, nur es nützt halt alles nichts, wenn die Politik rundherum einfach schlecht ist“, erklärte Steiner.

Die Bildungspolitik des zuständigen Neos-Ministers Wiederkehr bestehe laut dem freiheitlichen Abgeordneten lediglich aus Worthülsen und bringe weder den Lehrkräften noch den Schülern einen Mehrwert. Die dramatischen Zustände, für die die Neos in Wien verantwortlich seien, wolle man nun auf ganz Österreich ausweiten. Besonders verurteilte Steiner das bewusste Schweigen der anderen Fraktionen zu den Warnungen des QSR-Berichts hinsichtlich der mangelnden Vorbereitung auf Gewaltprävention. „Kein einziger Redner in dieser Bildungsdebatte hat darüber gesprochen, dass Lehrpersonen, vor allem weibliche Lehrpersonen, massive Probleme mit Gewalt in Schulen haben“, so Steiner, der das Problem schonungslos beim Namen nannte: „Ihr wollt es wieder verschweigen, dass Lehrpersonen an Schulen gewürgt werden von Schülern, die zugewandert sind und die nicht akzeptieren, dass eine WEIBLICHE Lehrperson sie unterrichtet.“

Für Steiner liege die Ursache dieser fatalen Entwicklung klar in der verfehlten Willkommenspolitik der Systemparteien. Die jungen Lehrkräfte würden in ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet, was sie in den heutigen Klassenzimmern erwarte. „Da sitzen Schüler drinnen, die den Lehrpersonen gegenüber Gewalt androhen. Und warum müssen wir sie vorbereiten? Weil ihr alle in eurer Einheit 2015 genau diese Leute in unser Land gelassen habt und beklatscht habt“, stellte der freiheitliche Abgeordnete klar.

Diese Problematik beschränke sich längst nicht mehr nur auf die Städte, sondern breite sich zunehmend auch im ländlichen Raum aus. Die Leittragenden dieser Politik seien die österreichischen Schüler. Abschließend forderte Steiner daher einen echten politischen Neustart: „Unsere einheimischen Kinder bleiben auf der Strecke, genau wegen solchen Politikern. Wenn die NEOS dann in der außerparlamentarischen Opposition sind, dann wird das Bildungssystem in Österreich wieder aufatmen können. Es braucht einen Systemwechsel, und das geht nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl und mit der Freiheitlichen Partei!“