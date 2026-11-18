Wien (OTS) -

Mit dem Energiekrisen-Mechanismus und dem Industriestrompreis bringt die Bundesregierung zwei zentrale Vorhaben ins Parlament. „Früher sind die Strompreise in der Krise explodiert. Diese Fehler der Vorgängerregierung werden wir sicher nicht wiederholen. Wir sorgen vor und geben Sicherheit. Mit dem 10-Cent-Deckel schützen wir unsere Haushalte vor Preissteigerungen. Der günstige Industriestrom stärkt unsere Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze", so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. ****

Der Energie-Krisenmechanismus funktioniert so: Übersteigt der Netto-Strompreis für Haushalte 16,5 Cent pro Kilowattstunde, sinkt der Preis für einen Grundbedarf auf 10 Cent. Bezahlt wird das von den Energieunternehmen.

Arbeitsplätze werden abgesichert

Vom günstigen Industriestrompreis profitieren rund 400 energieintensive Betriebe und zehntausende Mitarbeiter:innen. Die SPÖ hat sich in den Verhandlungen zudem für die Absicherung von Arbeitsplätzen eingesetzt: Wer viel Förderung erhält, muss mindestens 90 Prozent der Belegschaft halten. „Zuerst Förderung kassieren und dann im großen Stil Mitarbeiter:innen kündigen – das wird es mit uns nicht mehr geben", so der Abgeordnete.

Neue Förderung für Stromspeicher

Mit der EAG-Novelle sollen der Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Förderpauschale ausgesetzt werden. Damit wird die Entlastung bei den Strompreisen auch 2027 fortgesetzt. Neue Förderungen soll es für intelligente Stromspeicher geben. Anträge sollen künftig auch laufend nach Inbetriebnahme gestellt werden können, um die ‚Sekunden-Lotterie‘ zu vermeiden. „Wir setzen auf den Ausbau von Batteriespeichern, denn so steht mehr erneuerbarer Strom über den Tag hinweg zur Verfügung. Wer Technologie „Made in Europe“ kauft, soll zudem einen finanziellen Vorteil erhalten. Das schützt heimische Arbeitsplätze und stärkt unsere Wirtschaft“, so der Abgeordnete. Für den Beschluss der Gesetzespakete bracht die Regierung die Zustimmung mindestens einer Oppositionspartei. (Schluss) mf/ff