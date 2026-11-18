Wien (OTS) -

Der FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl bezeichnete die heute im Nationalrat debattierte Schulgesetznovelle als einen Schritt, der die eigentlichen Herausforderungen im Bildungssystem unberücksichtigt lasse. Die Novelle beinhalte zwar sinnvolle administrative Erleichterungen, die von den Freiheitlichen auch unterstützt würden, erklärte Brückl. „Wenn das aber die vielzitierte ‚Aufholjagd‘ sein soll, dann geht sie an den eigentlichen Problemen unseres Bildungssystems vorbei. Die drängende Frage für Eltern und Lehrer ist nicht die Zusammensetzung von Prüfungskommissionen, sondern ob unsere Kinder die grundlegenden Kulturtechniken beherrschen.“

Brückl verwies auf die Ergebnisse der IKM-Kompetenzmessung, die Anlass zur Sorge gäben: „Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass 27 Prozent der Schüler die Bildungsstandards in Lesen und Mathematik nach acht Schuljahren nicht erreichen. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns mit Priorität stellen müssen.“ Strukturdebatten wie jene über eine sechsjährige Volksschule würden von diesen grundlegenden Defiziten ablenken. „Wir sehen im Schulversuch zur sechsjährigen Volksschule einen weiteren Schritt in Richtung einer Gesamtschule. Ein solches Modell stellt das bewährte, differenzierte Schulsystem infrage und könnte eher zu einer Nivellierung von Leistungen als zu deren Förderung führen“, so Brückl.

Kritik äußerte der FPÖ-Bildungssprecher auch an geplanten Lehrplanänderungen. „Die geplante Kürzung von Latein, einem Fach, das analytisches Denken und Sprachverständnis schult, zugunsten eines stärkeren Fokus auf künstliche Intelligenz sehen wir kritisch. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass grundlegende analytische Fähigkeiten durch Technologie ersetzt werden können. Das ist eine falsche Prioritätensetzung.“

Angesichts von über 40.000 Schülern mit unzureichenden Deutschkenntnissen bekräftigte Brückl die freiheitliche Position: „Unsere Forderung nach dem Prinzip ‚Erst Deutsch, dann Regelunterricht‘ bleibt bestehen. Ausreichende Sprachkenntnisse sind die Grundvoraussetzung für faire Bildungschancen und einen funktionierenden Unterrichtsalltag.“

Einen zentralen Kritikpunkt der Novelle stelle die vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) dar, die nun als „abschließende Arbeit“ weitergeführt werden soll. „Wir halten die VWA für eine bürokratische Belastung ohne wesentlichen Mehrwert für Schüler, Lehrer oder Universitäten. Sie hat sich in der Praxis oft zu einem Wettbewerb zwischen ‚Copy-Paste‘ und KI entwickelt, wir lehnen sie daher konsequent ab“, kündigte Brückl an.

„Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Vermittlung der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie auf ein klares Leistungsprinzip. Administrative Anpassungen sind zu begrüßen, aber sie ersetzen keine grundlegende bildungspolitische Weichenstellung für die Zukunft unserer Kinder“, so Brückl.