Wien (OTS) -

Ein klaren Einsatz Europas zum Schutz der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit in der Türkei fordert SPÖ-LGBTIQ+ Sprecher Mario Lindner angesichts des drohenden Verbots der Menschenrechtsorganisation SPoD. Der Organisation, die sich für die Rechte der LGBTIQ+ Community in der Türkei einsetzt, droht durch einen heute in Istanbul beginnenden Prozess die Schließung. Das von Präsident Orban kontrollierte und politisch instrumentalisierte Justizsystem der Türkei setzt damit seine Angriffe auf queere Aktivist*innen und Vereine fort. ****

Lindner fordert angesichts dieser weiteren Eskalation eine klare Antwort aus Europa: „Angesichts sinkender Umfragewerte macht Erdogan seit Monaten die türkische LGBTIQ+ Community und die Menschenrechte in der Türkei zum Ziel politischer Verfolgung. Das kann und darf die EU nicht unkommentiert lassen. Diese Entwicklungen brauchen eine klare diplomatische und politische Antwort der Europäischen Union!“ (Schluss) ff