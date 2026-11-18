Wien (OTS) -

Im Nationalrat wurde heute der ÖBB-Rahmenplan 2027 bis 2032 diskutiert. 19,5 Milliarden Euro werden in den kommenden sechs Jahren in eine gute Bahn investiert – rund 3 Milliarden Euro pro Jahr. Für SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi steht fest: „Österreich ist Bahnland Nummer 1 in der EU. Der neue ÖBB-Rahmenplan bringt Österreich auf Schiene.“ ****

Kein Land in der EU fährt so viel Bahn wie Österreich. Weil viele Züge voll und manchmal sogar übervoll sind, werden die Kapazitäten massiv ausgebaut. Bis 2030 fließen zusätzlich 6,1 Milliarden Euro in neue Züge. Das bringt bis 2030 rund 40 Prozent mehr Sitzplätze und spürbar mehr Komfort für die Fahrgäste.

Die Investitionen seien zugleich Arbeit für die Bau- und Bahnindustrie, so der SPÖ-Abgeordnete: „Hinter jedem Bahnprojekt, hinter jedem neuen Zug stehen hunderte bis tausende Arbeitskräfte, das dürfen wir nicht vergessen!“

Wie gut die Verlagerung auf die Schiene bereits gelingt, zeige der Koralmtunnel: Täglich fahren 10.000 Menschen durch den neuen Tunnel. „Wir investieren in die Schiene und machen die Bahn zur echten Alternative zum Auto. Davon profitieren die Menschen, das Klima und der Wirtschaftsstandort“, so Moitzi. (Schluss) mf/lw