Wien (OTS) -

Die Koalition bringt am Mittwoch im Nationalrat die gesetzliche Grundlage für eine neue österreichische Gesundheits-App auf den Weg. Ziel ist es, den Zugang zu wichtigen Gesundheitsservices einfacher und benutzerfreundlicher zu gestalten. Künftig sollen Bürgerinnen und Bürger über eine zentrale App auf ELGA-Services wie Befunde und Rezepte sowie auf den elektronischen Impfpass zugreifen können. „Wir wollen, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen bei den Menschen ankommt. Befunde abrufen, Medikamente im Blick behalten oder den Impfpass nutzen – all das soll künftig möglichst einfach über das Smartphone möglich sein“, erklärt der SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan die Ziele des Initiativantrags. ****

Unter dem Grundsatz „digital vor ambulant vor stationär“ soll die App auch Menschen dabei unterstützen, rascher die passende Versorgung zu finden, so der SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Entwickelt und betrieben werden soll die Anwendung von der Sozialversicherung.

„Ein modernes Gesundheitssystem muss für alle einfach zugänglich sein. Wir wollen keine Zwei-Klassen-Medizin, in der es davon abhängt, wie viel Geld jemand hat oder wie gut man vernetzt ist, wie schnell man die notwendige medizinische Versorgung bekommt. Die neue Gesundheits-App ist ein weiterer Schritt, um unser Gesundheitssystem digitaler, übersichtlicher und patientenfreundlicher zu machen. Sie soll dazu beitragen, den Zugang zu Gesundheitsleistungen für alle Menschen zu erleichtern“, so Silvan abschließend. (Schluss) eg/ff